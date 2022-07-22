“تفاصيل” رَابِطْ تقديم جامعة الملك خالد وَظْائِفْ اكاديمية 1444 kku.edu.sa

نتابعه فِيْ جامعة الملك خالد. الأعمال الأكاديمية. تم الإعلان فِيْ الساعات القليلة الماضية عن فرص عمل أكاديمية فِيْ جامعة الملك خالد. هناك 1400 وظيفة شاغرة متوفرة فِيْ مختلف الفروع فِيْ جميع أنحاء المملكة، فِيْ العديد من التخصصات، والتي تشكل تقريبًا غالبية تخصصات الخريجين فِيْ جميع أنحاء العالم. المملكة لذا تابعونا لمعرفة التخصصات المطلوبة وكيفِيْة التقديم على هذه الوَظْائِفْ للعام الدراسي 1444 فتابعونا لتعرفوا كل التفاصيل على موقعهم الالكتروني.

وَظْائِفْ جامعة الملك خالد

أعلن مكتب العميد للموارد البشرية بجامعة الملك خالد على موقعه الرسمي عن فتح باب التقديم للوَظْائِفْ الأكاديمية، مع توفر وَظْائِفْ شاغرة جديدة.و هذا فِيْ النطاقات العلمية التالية

سيد.

رتبة محاضر.

أستاذ مساعد أو كَمْا يطلق عليه مساعد تدريس.

مدرس لغة.

رتبة أستاذ مشارك.

مع العلم أن من أهم الشُروطْ التي يجب توافرها لشغل هذه الوَظْائِفْ أن تكون للمواطنين السعوديين، وأن يكونوا حاصلين على شهادات التخصص المطلوبة سواء كانوا بكالوريوس أو دكتوراه.

المَوعِد النهائي لتقديم الطلبات لجامعة الملك خالد

تم الإعلان عن مَوعِد التقديم على الوَظْائِفْ بالكلية، والذي سيبدأ فِيْ أغسطس المقبل، وهذه الفترة كافِيْة لمن يرغب فِيْ اتخاذ قراره بالتقدم من عدمه، والتأكد من إدراج تخصصه فِيْ القائمة. المصطلح كَمْا يلي

يبدأ التقديم يوم الاثنين 15 أغسطس 2022 أي 17 محرم 1444 هـ.

ينتهِيْ العرض فِيْ نهاية يوم الخميس 18 أغسطس 2022 الموافق 20 محرم 1444 هـ.

سيكون التطبيق من خلال الوصول الوطني وهذا ما سنتعرف عليه معكَمْ فِيْ هذا المقال.

كَمْا تعلن إدارة الجامعة أن الوَظْائِفْ ستكون بموجب نظام التعاقد بالجامعة، علما أن هناك شواغر متاحة للرجال والنساء.

التخصصات المطلوبة

أما بالنسبة للتخصصات التي أعلنت الجامعة عن حاجتها إليها، فعددها كبير جدًا، ونعتقد أنها تغطي معظم التخصصات الأكاديمية فِيْ المملكة، ونعتقد أن هذه فرصة ممتازة للخريجين الجدد والباحثين عن عمل.

تم نشر قائمة التخصصات المطلوبة بموجب نظام العقود على موقع عميد الموارد البشرية بالجامعة.

يمكنك معرفة ذلك من خلال زيارة الرَابِطْ hr.kku.edu.sa.

تقدم جامعة الملك خالد وَظْائِفْ أكاديمية

نواصل معك فِيْ هذه الفقرة كيف يمكنك التقدم للوَظْائِفْ المعلن عنها خلال فترة توفر التطبيق، وذلك من خلال الوصول الوطني الموحد على النحو التالي