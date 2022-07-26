تفاصيل سبب مقتل دانة العتيبي من هي السيرة الذاتية من ويكيبيديا، انتشر خبر مقتل اليوتيوبر السعودية دانة العتيبي على يد زوجها في الولايات المتحدة الامريكية بسبب خلاف نشب بينهما مما أدى الى إخراجه سكين وطعنها عدة طعنات أدت الى مقتلها على الفور، ثم قام بطعن نفسه والان يرقد في المستشفى وحالته الصحية خطيرة، ومن خلال مقالنا هذا في موقع العرب اليوم سوف نضع لكم تفاصيل سبب مقتل دانة العتيبي من هي السيرة الذاتية من ويكيبيديا، تابعونا.

دانا العتيبي السيرة الذاتية

تعتبر اليوتيوبر السعودية دانه العتيبي من أشهر صانعي المحتوى على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب بشكل خاص، وبعد قصة مقتلها بدأ العديد من المتابعين البحث عن السيرة الذاتية الخاصة بها والتفاصيل الكاملة عن حياتها، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بدانة العتيبي من الاتي:

الاسم بالكامل: دانة غازي رباح العتيبي.

الاسم بالإنجليزي: dana otaibii.

العمر: تبلغ من العمر سبعة وعشرون سنة.

اسم الأم: ناتاليا سيسبيديس.

الوضع العائلي: متأهلة.

العمل: صناعة محتوي على موقع اليوتيوب وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اسم الشهرة: دانة العتيبي.

مكان الإقامة: في منطقة هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية.

مكان الولادة: بمدينة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية.

اللغات: اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللهجة السعودية.

سنة الولادة: 1995 ميلادي.

سنوات العمل: منذ سنة 2018 ميلادي إلى تلك اللحظة.

المواطنة: حاملة الجنسية العربية السعودية والجنسية الأمريكية.

الديانة: تعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

تفاصيل سبب مقتل دانة العتيبي من هي السيرة الذاتية من ويكيبيديا

تصدر خبر مقتل اليوتيوبر السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وهي حامل في الشهر الثالث على يد زوجها الأمريكي براينت تيخادا كاسيتلو، بعد حدوث مشادة كلامية كبيرة بينهما أدت الى طعنها ومقتلها على الفور، فكانت دانة تعمل يوتيوبر على قناتها على اليوتيوب وفي الفترة الأخيرة استغلت اسم عائلتها العتيبي للوصول الى الشهرة فوالدها تزوج من والدتها الامريكية الجنسية ثم انفصلا عن بعضهما.

وبقيت دانة تعيش عند والدتها في الولايات المتحدة الامريكية، وبعد فترة عندما أصبحت في عمر التاسعة عشرة تزوجت من زوجها براينت تيخادا كاسيتلو لمدة ثلاث سنوات، وكانت دانة العتيبي تقوم بنشر المحتوى غير الأخلاقي والاغاني الهابطة على قناتها على اليوتيوب، و كانت تنشر الفيديوهات المسيئة للدين الإسلامي.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن تفاصيل سبب مقتل دانة العتيبي من هي السيرة الذاتية من ويكيبيديا، ووضعنا لكم التفاصيل الكاملة الخاصة باليوتيوبر دانة العتيبي وقضية مقتلها.