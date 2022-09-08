تفاصيل شهادة المليونير بـ3 بنوك مصرية.. بفائدة مرتفعة

بدأت ثلاثة بنوك مصرية طرح أدوات ادخار جديدة فِيْ السوق المصري بهدف جذب السيولة والمدخرات والتنافس فِيْما بينها على العملاء.

مع توجه البنوك إلَّى رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة فِيْ مايو الماضي، بدأت 3 بنوك بتقديم شهادة المليونيرات.

يبحث الكثير من المواطنين عَنّْ تفاصيل شهادات أصحاب الملايين والعائد عليها، بحثًا عَنّْ أعلى عائد، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، بالإضافة إلَّى البحث عَنّْ أدوات ادخار آمنة، دون مخاطر.

ثلاثة بنوك عاملة فِيْ السوق المصري تقدم مزايا تفوق شهادات أصحاب الملايين منها الاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقة ائتمانية للمشتريات، ويمكن للعميل كسر الشهادة قبل انتهاء صلاحيتها بشرط مرور 6 أشهر على الشراء.

تفاصيل شهادة المليونير

بنك التعمير والاسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادات أصحاب الملايين الثلاثة بفائدة 14.25٪، تدفع سنويًا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي شهادات أصحاب الملايين بحد أدنى مليون جنيه تسمى الشهادة الثلاثية، بفائدة 14٪، تدفع شهرياً.

سايب. مصرف

قدم بنك سايب شهادة التميز الثلاثية بحد أدنى للشراء مليون جنيه وبنسبة فائدة 14٪ تدفع سنويا.