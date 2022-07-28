تفاصيل صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ، نجد هنالك العديد من التسائلات التي أثارت الهام الجميع من الأشخاص حول العالم حول قصة صاروخ صيني يخرج عن السيطرة والتحكم ، وجاء ذلك نتيجة التخاوفات التي تنتج عن نزول ذلك الصاروخ في مكان ما مع تجدد المخاوف للمرة الثانية في أقل من عام، من احتمال مواجهة مخاطر سقوط صاروخ صيني عن السيطرة على الأرض ، كون ان الصين قد واجهت فيها اتهامات من وكالة ناسا الأمريكية، تابعوا معنا .

تفاصيل صاروخ صيني خرج عن السيطرة

تم إطلاقه يوم الأحد الماضي، 24 يوليو 2022، من جزيرة هاينان، لاستكمال رحلة فضائية استكشافية، ولكن فجأة، بعد قطع الغلاف الجوي، خرج عن السيطرة بعد عدة دورات حول الأرض. إطلاق، . عندما وصل إلى مسافة 263.2 كم من الأرض ومسافة 176.6 كم كأقرب نقطة، عاد متجهًا نحو الأرض، وأكد العلماء أنه من الصعب تحديد الاتجاه الذي يمكن أن يسقط فيه إلا ساعات. قبل الوصول إلى الغلاف الجوي، مع ملاحظة ضعف احتمالية السقوط على المناطق السكنية. .

حقيقة خروج صاروخ صيني عن السيطرة

أعلنت قيادة الفضاء الأمريكية، عن احتمال سقوط بقايا صاروخ صيني ضخم على الأرض، بعد اختراق الغلاف الجوي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها ستتبع مسار تلك المخلفات في الفضاء لحظة بلحظة، وهي المرة الثانية. أن موقفًا مشابهًا يتكرر في غضون عام، حيث تتكرر المخاوف من احتمال حدوث ضرر. وأكد موقع سقوطه، بدوره، عبر وزارة خارجيتها، أمس الأربعاء، 27 يوليو / تموز 2022، أنها راقبت عن كثب مسار الصاروخ، مشيرة إلى أن احتمال تسبب الحطام بأضرار على الأرض ضعيف، بالنظر إلى أن 75 من الكرة الأرضية في البحر، وفي سياق ذي صلة، واجهت الصين اتهامات قوية بإخفائها عن الموضوع، من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

صاروخ خارج عن سيطرة الصين – ويكيبيديا

والصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة هو صاروخ فضائي “لونج مارش 5 بي”، يصل وزنه إلى 23 طنا، ويحمل وحدة اختبار الفضاء الصينية “وينتيان”. يعتبر هذا الصاروخ أحدث مهمة فضائية صينية، حيث يحمل مختبر Wentian لمحطة Tiangong الصينية في الفضاء. إلا أن معزز الصاروخ كان له تأثير مختلف على الدراسة والتخطيط، وهو نموذج Long March 5B، والذي يعتبر أقوى وأكبر محرك فضاء صيني، حيث يصل ارتفاعه إلى 10 طوابق.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف تفاصيل صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ، و حقيقة خروج صاروخ صيني عن السيطرة ، و صاروخ خارج عن سيطرة الصين – ويكيبيديا .