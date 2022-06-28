تفاصيل طالب يقتل أستاذين جامعيين فِيْ أربيل العراق

تفاصيل مقتل أستاذين جامعيين فِيْ مقتل أستاذ جامعي فِيْ مدينة أربيل العراقية. انتشرت صباح الثلاثاء 28 حزيران 2022، أنباء عن مقتل طالبة عميد كلية الحقوق وأستاذ كلية الهندسة فِيْ أربيل بالعراق، لذا سنتعرف على تفاصيل ذلك. جريمة شنعاء، ومن هُو القاتل، بالإضافة إلى سبب ارتكاب تلك الجريمة.

طالب يقتل عميد كلية الحقوق وأستاذ كلية الهندسة

أعلنت السلطات المحَلْية فِيْ العراق فِيْ محافظة أربيل وتحديداً فِيْ إقليم كردستان شمال البلاد، صباح الثلاثاء 28 حزيران / يونيو، اغتيال عميد كلية الحقوق الأستاذ كوان. إسماعيل، والأستاذ والمحاضر فِيْ كلية الهندسة إدريس عزت حمه خان، مع إصابة آخرين فِيْ حادث، تمثل بعدة طلقات أطلقها أحد الطلاب بجامعة صلاح الدين.

سبب مقتل الطالب لاثنين من المدرسين فِيْ اربيل

وقال رئيس جامعة صلاح الدين كَمْران يونس إن طالبا مفصولا من جامعة سوران أطلق النار على عميد كلية الحقوق وأستاذ بكلية الهندسة انتقاما من العميد وزوجته. زوجة النقل الثاني للطالب من الجامعة قبل طرده نهائيا، حيث أفادت مصادر رسمية أن هُوية الطالب معروفة ولها سجل جنائي، ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المعلومات المتضاربة حول إمكانية قيام الشرطة بالقبض على الطالب. له.

تفاصيل مقتل أستاذين جامعيين فِيْ مقتل أستاذ جامعي فِيْ مدينة أربيل العراقية

قام الطالب المطرود من جامعة سوران بقتل عميد كلية الحقوق وأستاذ بكلية الهندسة بإصابتهما بعدة رصاصات وتمكن من إصابة العميد برصاصتين، الأولى فِيْ الصدر والثانية فِيْ الصدر. . توجه عميد كلية الحقوق إلى منزل أستاذ كلية الهندسة الأستاذ إدريس عزت حمه خان، انتقاما من زوجته وليس من قبله، لكنه وجد المعلم فقط فِيْ المنزل، فهاجمه حتى ذهب حتى سطح المنزل، ثم أطلق عليه النار حتى قتل، ما يعني أن الطالب ارتكب جريمته فِيْ مكانين مختلفِيْن.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال يشرح بالتفصيل مقتل أستاذين جامعيين فِيْ أربيل بالعراق، علمنا من خلاله بتفاصيل مقتل أستاذين جامعيين فِيْ جامعة صلاح الدين بالعراق على يد طالب مفصول من جامعة سوران.