تفاصيل عرض الأهلي لضم موهبة بيراميدز

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع موهبة نادي بيراميدز، لإدراجه في السوق الصيفي.

الأهلي يتفاوض مع بيراميدز لضم إبراهيم عادل

وقال عبد الغني في برنامجه التلفزيوني إن الأهلي فتح باب المفاوضات مع بيراميدز لتوظيف إبراهيم عادل في الصيف.

وأوضح أن بيراميدز يلتزم بكل اللاعبين الموهوبين، لكن مسؤولي الأهلي قدموا عرضًا مغرًا للنادي السماوي.

ولفت إلى أن العرض مخصص لبيراميدز للحصول على خدمات أكثر من لاعب في الأهلي، فضلا عن مبلغ مالي، ليشمل إبراهيم عادل.

وأشار إلى أن هناك أكثر من لاعب من صفوف الأهلي مرشحون للدخول في صفقة الصرف مثل محمود وحيد ومحمد محمود وعلي لطفي.

وختم “الاتفاق قد يشمل محمود عبد المنعم الكهرباء إذا انتهت أزمة الغرامة البالغة مليوني دولار مع الزمالك خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه فريق كرة القدم الأول النادي الأهلي مع نظيره فاركو، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب الأحمر المباراة بينما يجلس في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.