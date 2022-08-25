تفاصيل عرض الاتحاد لـ”منع” انتقال فهد المولد إلَّى النصر أو الشباب

قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي عرضا رسميا للنجم العالمي الكبير فهد المولد. يجدد عقده مع فريق كرة القدم الأول.

والمولود البالغ من العمر 28 عامًا انتهى عقده مع الاتحاد فِيْ الأول من تموز (يوليو) الماضي، ولم ترغب إدارة الهِيْلي فِيْ التجديد معه ؛ لمدة عام ونصف، عَنّْ قضية “المنشطات”.

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إلا أن النجم الدولي الكبير تلقى، الخميس، أنباء طيبة، مفادها أن مركز التحكيم الرياضي “خفض” العقوبة رسميا، وأعلن عودته إلَّى الملاعب مرة أخرى.

وبعد تخفِيْف الحكَمْ عاد العميد فِيْ محاولة للحفاظ على الممثلين الذين تلقوا عرضين من ناديي النصر والشباب. عقد رسمي معه.

* تفاصيل عرض نادي الاتحاد لفهد المولد

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة المدينة مؤخرا، فِيْ خبر عاجل، تفاصيل عرض الإدارة الاتحادية بتجديد عقد فهد المولد.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن الاتحاد عرض على النجم العالمي الكبير عقدًا لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2025.

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وأوضح أن إدارة أنمار الهِيْلي قدمت 15 مليون ريال لفهد المولد خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 5 ملايين ريال لكل موسم رياضي.