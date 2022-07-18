تفاصيل عرض الزمالك لضم عبد الله السعيد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل العرض الذي قدمته إدارة نادي الزمالك إلى عبدالله السعيد لاعب فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز، لضمه اعتبارًا من الموسم المقبل.

ساهم عبدالله السعيد في فوز بيراميدز على الأهلي بهدفين، في الجولة 25 من الدوري المصري، التي أقيمت يوم السبت.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية “نادي الزمالك قدم عرضا للاعب بيراميدز عبدالله السعيد للتوقيع لمدة موسمين مقابل عقد إجمالي قدره 30 مليون جنيه”.

Y continuó “La oferta de Zamalek al Al-Saeed es mucho menor que la que recibe en Pyramids, pero se enteraron del enfado del jugador con los directivos de su club por no apoyarlo en la reciente crisis del Al-Ahly y su deseo de رحل. في نهاية الموسم “.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك ترى أن السعيد لا يزال بإمكانه التألق بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع بيراميدز ونجاحها في لفت الانتباه إليه.

وختم الزمالك يستعد لفحص كامل للفريق الموسم المقبل، والاستبدال والتجديد من خلال رحيل عدد كبير من اللاعبين، وإبرام عقود باتفاقيات جديدة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لخوض أهم مباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك على شبكة أون تايم سبورتس.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.