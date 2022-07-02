تفاصيل عرض النصر السعودي لضم بيانيتش

يقترب نادي النصر السعودي من التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر السعودي تقدمت بعرض عقد لبيانيتش، حيث أبدى اللاعب موافقته على الصعود إلى الرتب الدولية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد الصحفي الموثوق أكرم كونر أن إدارة نادي النصر السعودي مستعدة لدفع (30) مليون ريال كمرتب سنوي للاعب البوسني ميراليم بيانيتش، حيث سيتقاضى 2.5 مليون ريال شهريًا و 83 ألف ريال يوميًا.

أنهى الفريق الأول لنادي النصر الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي، واحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة.