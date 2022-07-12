تفاصيل عقد فيتوريا مع منتخب مصر

“كورة 365” يكشف تفاصيل عقد المدرب البرتغالي فيتوريا الذي سيتولى المهمة رسميًا في المرحلة المقبلة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عقده الرسمي مع البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري.

ويقود فيتوريا المنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال الذي طرد من تدريب الفراعنة بعد 3 مباريات فقط.

تفاصيل عقد فيتوريا مع المنتخب المصري

قاد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المفاوضات مع نادي فيتوريا البرتغالي في الفترة الماضية.

وتمكن “إمام” خلال الساعات القليلة الماضية من التوصل لاتفاق نهائي مع فيتوريا لتدريب المنتخب المصري رسميًا.

وقع المدرب البرتغالي عقدا لمدة 4 سنوات مع المنتخب المصري.

ستتلقى فيتوريا 2،400،000 دولار سنويًا، بمعدل 200000 دولار شهريًا.

الجهاز الذي يساعده فيتوريا لديه 4 مساعدين أجانب بينهم مدرب حراسة مرمى، وقد يستخدم بعض العناصر المصرية بقيادة محمد شوقي.

ارقام فيتوريا قبل تدريب المنتخب المصري

وسبق أن درب فيتوريا عدة أندية منها (بنفيكا – فيتوريا غيماريش – النصر السعودي – باكوس فيريرا – سبارتاك موسكو).

خاض المدرب البرتغالي 563 مباراة مع الأندية التي يديرها، محققًا 287 فوزًا و 113 تعادلاً و 163 خسارة.

فيما سجل لاعبوه 948 هدفًا واستقبلت شباكهم 649 هدفًا.

فازت أبرز البطولات

مع بنفيكا، فاز روي فيتوريا بالدوري البرتغالي وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي وكأس الرابطة.

كما فاز بفوز العرب بلقب الدوري وكأس السوبر العربي.

فيتوريا، مدرب المنتخب المصري، بعد سلسلة من الاعتذارات

وجاء تعاقد المنتخب المصري مع روي فيتوريا بعد سلسلة من الاعتذارات لمختلف المدربين في الفترة الماضية.

بدأت اعتذار المدربين الأجانب باعتذار المدرب البرتغالي باولو سوزا بعد مفاوضات معه رسميًا.

وأعقب ذلك أيضا اعتذار مفاجئ من الكرواتي بيدكوفيتش.

فشلت المفاوضات مع فيتوريا نفسه في مرحلة ما، قبل استئناف المفاوضات ووافق على تدريب الفراعنة.

وكان آخر مدرب أجنبي لمصر هو كارلوس كيروش الذي غادر بعد فشله في الوصول إلى المونديال.

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