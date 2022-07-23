تفاصيل عن مهرجان ولي العهد للهجن 2022، يعتبر مهرجان ولي العهد للهجن هو عبارة عن سباق الابل الذي يحدث في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة الطائف، ويتم فيه توزيع عدد كبير من الجوائز، وتتعدى قسمة الجائزة الرئيسية في مهرجان ولي العهد للهجن المليون ريال سعودي، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على تفاصيل عن مهرجان ولي العهد للهجن 2022، تابعونا.

مهرجان ولي العهد للهجن 2022

يعتبر مهرجان ولي العهد للهجن هو المهرجان الأبرز في المملكة العربية السعودية والذي يتم انطلاقه في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وهناك عدد كبير من القبائل السعودية التي تهتم بهذا المهرجان، حيث أنه هو حلقة الوصل بين المواطن والتراث القديم، وأيضا بالاضافة الى أنها تقوم بتنظيم مجموعة من العديد من الفعاليات الثقافية من قبل التراث في المملكة العربية السعودية لتقوم بالحفاظ على الموروث العربي والاحتفال بقيمة التراث في السعودية في سباقات الهجن العربية والتي يتم نقلها إلى جميع الوطن العربي.

تفاصيل عن مهرجان ولي العهد للهجن 2022

أصدرت الإدارة العامة للمهرجان ولي العهد للهجن على ان يتم انطلاق المهرجان في اليوم السبت الموافق الثالث والعشرون من شهر تموز للعام الحالي 2022 ميلادي، وأعلنت الإدارة عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منصة تويتر على انطلاق المهرجان في هذا العام سوف يكون مهرجان غير كليا عن باقي المهرجانات التي قدمناها سابقا، وسوف يتم التسجيل في المهرجان من خلال التطبيق الخاص في المهرجان أو من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني عبر الإنترنت، وسوف تكون الفعاليات كالتالي: