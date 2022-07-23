تفاصيل عن مهرجان ولي العهد للهجن 2022، دعا الاتحاد العام السعودي بالاشتراك مع نادي الاتحاد السعودي عن موعد انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن 2022، ودعا الاتحاد العام السعودي على ضرورة الالتزام من جميع المشاركين بالموعد والتقيد بالشروط والأنظمة التي تساعد في إنجاح هذا المهرجان، ومن خلا مقال التالي سوف نضع لكم تفاصيل عن مهرجان ولي العهد للهجن 2022، تابعونا.

تفاصيل عن مهرجان ولي العهد للهجن 2022

حدد الاتحاد السعودي للهدن عن موعد انطلاق مهرجان الهجن العام للعام2022 يوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة ويوافقه ميلاديا الثالث والعشرون من شهر تموز للعام الحالي 2022 ميلادي، وسيتم الانطلاق من مدينة الطائف في مكة المكرمة، وسوف يستمر لمدة 44 يوما من تاريخ انطلاقه، وكانت بدايات انطلاق مهرجان الهجن للمرة الأولى في العام 1406 هـ الموافق للعام 1986 م، وشهد المهرجان خلال الأعوام السابقة منافسات كبيرة بين ملاك الهجن الذين يحرصون على إحياء وحفظ هذا الموروث العريق، وذلك عن طريق المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا الحدث الرياضي المهم.

ويسعى المشاركون في مهرجان ولي العهد للهجن أن تكون المشاركة في مهرجان الهجن بمثابة شكر وثناء للقيادة على اهتمامها الكبير بالقطاع الرياضي في عموم المملكة العربية السعودية ورياضة الهجن بشكل خاص، وتشمل سباقات المهرجان 591 شوطًا يتم توزيعهم على عدد ايام السباق، وبمسافة أشواط تتراوح بين 2 و6 كم.

جوائز مهرجان ولي العهد للهجن

سوف يتم انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن كما تم تحديده من قبل الاتحاد العام السعودي بالاشتراك مع نادي الاتحاد السعودي اليوم السبت الثالث والعشرون من شهر يوليو تموز للعام الحالي 2022، والموافق الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة للعام 1443 هجريا، وسوف يتم اقامتها على اعرق مناطق الهجن في المملكة العربية السعودية، ويبغ إجمالي عدد الجوائز التي تزيد عن 56 مليون ريال سعودي، ويتم ذلك وسط مشاركات عربية وعالمية في فئات الحقائق والمفاريد والجذاع واللفايا و الحيل و الثنايا و الزول، و تعتبر الجائزة الاساسية في مهرجان ولي العهد للهجن هي الجائزة الأبرز في المهرجان بقيمة تتجاوز المليون ريال سعودي.