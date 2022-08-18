تفاصيل عودة غادة عبدالرازق للسينما بفيلم جديد، بالحديث عن غاده عبد الرازق انها ستعود للأفلام من جديد تم الكشف عن احد افلامها الجديدة التي تصوره بعد فتره غياب كبيرة عن السينما المصرية حيث تقدم فيلم اجتماعيا جديدا خاصه بها بلمسات كوميدية وتقدم العمل باسم “جوازه بالعافية” ، هذا الفيلم كان من المقرر ان يستمر في التصوير خلال السنة الماضية من اجل وضع العرض النهائي للفيلم في الصيف في نهاية الصيف في راس السنة الجديد حيث شارك في الفيلم الجديد العديد من النجوم المصريين ومنهم الفنان المشهور بيومي فؤاد وعددًا كبيرا من النجوم الكوميديين بالإضافة الى الشاب امير صلاح.

من هي غادة عبد الرازق

غاده عبد الرازق هي ممثلة مصرية شهيرة ابدعت في أداء أدوارها السينمائية في الآونة الأخيرة، ولكنها توقفت لفتره قصيره عن أداء الأفلام وذلك بسبب زواجها الجديد حيث كانت تطلقت من زوجها السابق وتزوجت زوجًا اخر فتوقفت فتره قصيره عن التمثيل ومن ثم رجعت الى التمثيل من خلال ظهورها في فيلمها الجديد “جوازه بالعافية” في هذه السنه من العام 2022، أيضا نعلم ان غاده عبد الرازق هي من اشهر الفنانات المصريات الاستعراضيات التي قدمت فنا راقيًا.

السيرة الذاتية لغادة عبد الرازق

بذكر السيرة الذاتية لغادة عبد الرازق، سنجمل حياتها الشخصية في نقاط نذكر منها:

الاسم الكامل: غادة عبد الرازق.

العمر: 52سنة.

الجنسية: مصرية.

مكان الولادة: مصر.

مكان الإقامة: مصر.

المهنة: ممثلة.

كان للفنانة غادة عبد الرازق الدور الكبير في افلامها الجميلة التي قدمتها وخاصة مع الفنان القدير القرموطي الذي جعل منها ذات شهرة واسعة في الوسط الفني المصري.

تفاصيل عودة غادة عبدالرازق للسينما بفيلم جديد

بالحديث عن تفاصيل عوده الفنانة القديرة غاده عبد الرازق للسينما المصرية فقد تم التأكيد من قبل الوكالات الإخبارية انها تصور فيلم جديده اسمه جوازه بالعافية حيث يتم تصوير الفيلم من هذا العام 2022 وسيتم عرضه اخر السنة بموجب من وزارة الثقافة المصرية التي تقدم العديد من الأفلام للعديد من المشاهير المصريين.

غاده عبد الرازق من مواليد 1965 ممثله مصريه حصلت على درجه البكالوريوس في كليه العلوم في قسم الحاسب الالي ودخلت عالم الفن في أدوار ابتدائية، ولكنها حصلت على شهره كبيرة أدى بها الى دخول الوسط الفني المصري من خلال شهرة واسعة حصلت عليها من خلال الأفلام الاستعراضية التي قدمتها.