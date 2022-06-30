تفاصيل عودة وسام السويلمي للسعودية

تفاصيل عودة وسام السويلمي إلى السَعُودِيْة أبدى العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم الشديد مع مقاطع الفِيْديو التي نشرتها الشابة السَعُودِيْة وسام السويلمي على حسابها الخاص على سناب شات. وشخصيات وسام عودة السويلمي للسعودية.

سبب رحيل وسام السويلمي الى المانيا

وذكرت وسام السويلمي عبر مقاطع الفِيْديو التي نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، السبب الحقيقي لرحيلها إلى ألمانيا، نتيجة تعرضها للعنف والظلم من قبل والدها، إلى درجة لا تطاق. ولذلك ناشدت الكثير من الناس والمسؤولين عن أهمية خلاصها من هذا العذاب، لكنها لم تتلق الكثير من الإجابات. نشرت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تطالب بالقبض الفوري على والد وسام، وردت الحكومة باعتقال وسجن والدها المسمى (مؤنس)، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بهدف تجنب هذا الظلم.

وسام السويلمي يعود للسعودية

وتحدثت وسام السويلمي عن مضايقات فِيْ ألمانيا، ترقى إلى مستوى التحرش، لكونها تحمل الجنسية السَعُودِيْة، وتتعرض أيضًا للعنصرية والضرب. هِيْ مسجونة فِيْ وطنها، وسيكون ذلك أفضل لها من السجن فِيْ المنفى، مليئة بالأمراض العقلية والقلق والخوف. ونتيجة لذلك طلب منها (فايز المالكي) التوجه إلى سفارة المملكة فِيْ ألمانيا للحماية هناك وطلب منها العودة إلى المملكة العربية السَعُودِيْة بمساعدة السفارة مع الالتزام باستقبالها فِيْ المطار. إلى، وفِيْ الواقع، بعد عدة ساعات، أفادت وسام السويلمي أنها كانت فِيْ طريقها إلى السفارة السَعُودِيْة للعودة إلى وطنها.

سبب طلب وسام السويلمي العودة للسعودية

عانت وسام السويلمي بشدة من مضايقات والدها وشقيقها مما دفعها للفرار إلى ألمانيا للابتعاد عنهما والمعاملة الظالمة سواء لها أو لأختها، لكن هناك تعامل مع ظاهرة التحرش. يتعرض المواطنون الألمان للمضايقات من قبل فتيات عربيات، وناشدت وسام السلطات السَعُودِيْة توفِيْر الأمن لها وضمان عودتها الآمنة إلى المملكة. جدير بالذكر أنها تواصلت مع المملكة العربية السَعُودِيْة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فِيْ ذلك Snapchat.

فايز المالكي تدخل لعودة وسام السويلمي

تدخل الفنان فايز المالكي وأقنع وسام السويلمي التي هربت إلى ألمانيا بالعودة إلى المملكة العربية السَعُودِيْة بالتقدم إلى سفارة المملكة فِيْ ألمانيا، وأبدى رغبته فِيْ استكَمْال دراستها. والعثور على وظيفة جيدة. “جامعتك، يتم تعيينك، وتصبح أقوى وتعيش مثل الملكة.” فِيْ ذلك الوقت لم تكن الفتاة قادرة على كبح دموعها، ووعدت بالفعل بتحقيق رغبته واتباع نصيحته، وكان وسام السويلمي قد أفاد بأنها فكرت مرات عديدة فِيْ الذهاب إلى السفارة، بينما كانت تخشى ذلك. من التواجد مع أسرتها منعها من ذلك.

قِصَّة وسام السويلمي

بدأت قِصَّة وسام السويلمي عندما نشرت مقاطع فِيْديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت فِيْها هِيْ وشقيقتها للمضايقة والظلم من قبل والدهما مؤنس نير السويلمي. كَمْا هددها والدها بقتل أختها حتى صمتت مما دفعها للفرار. فِيْ البداية، غادرت المنزل وذهبت إلى أعمامها وأقاربها، لكنها وجدت أن الوضع فِيْ منزلهم كان أسوأ. قرر الهجرة إلى ألمانيا للتخلص من هذه المعاناة.

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