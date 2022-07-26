تفاصيل قانون المعاشات الجديد.. إتاحة الاستحقاق من سن الـ50 وزيادة سنوية 20%، نص مشروع قانون المعاشات الجديد الذي قام بتصريحه عضو مجلس النواب عاطف مغاورى، الى بعض التعديلات على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومن أبرزها . إتاحة الاستحقاق من سن الـ50 وزيادة سنوية 20%، وسنتطرق بشكل مفصل حول تفاصيل قانون المعاشات الجديد.

قانون المعاشات الجديد

نص قانون المعاشات الجديد على البدن السادس عشر فقرة “ب”، على أنه يمكن للموظف الاستحقاق من المعاشات وفق حالتين، وهم كتالي، يجب عليه انتهاء مدة الخدمة المقررة له، او سن الخمسين عام، وحسب بعض التعديلات التي تم نصها مجددا هي :

بلوغ سن الخمسين ولكن يجب عليه توافر مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة ولا تقل عن 240 شهر

توفر فترة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تستحق معاشًا لا يقل عن 50٪ من الراتب أو الدخل من آخر تسوية ، باستثناء بقية الفقر

انتهاء خدمة العمل لغير سن الشيخوخة لظرف ما

20% زيادة سنوية بمشروع قانون المعاشات الجديد

حسب ما وضح قانون المعاشات الجديد وهو ان معاشات التقاعد المستحقة في 30 يونيو من كل عام من 1 يوليو زيادة بنسبة 20٪ ، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ زيادة المعاش نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لراتب الاشتراك الشهري في 30 يونيو، ويجب ان يتحمل صندوق التامين الاجتماعي نسبة الزيادة، وحسب القانون يمكن لأصحاب المعاشات صرف منحة من فائض الأرباح واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وسيكون هذا القرار منصف لهم.

مادة مستحدثة في مشروع قانون المعاشات الجديد

حسب ما تنص المادة المستحدثة وفق قانون المعاشات الجديد هي إذا زادت مدة الاشتراك عن 36 سنة، او القدر المطلوب للحد الاقصى للمعاش يتحملها الصندوق ويستحق عليها تعويض دفعة واحدة بواقع 15 % من الأجر السنوي ولك مضروبة في 12.

حسب ما جاء قانون المعاشات الجديد لمدة المستحدثة بعض التعديلات التي تهم المواطن، وتضمن حقوقهم بعد سنوات الخدمة ، ومن أبرزها إتاحة الاستحقاق من سن الـ50 وزيادة سنوية 20% ويعد هذا القرار قرار منصف للجميع، ويمكن أصحاب المعاشات والمستحقين من صرف فائض الأرباح.