تفاصيل قرض سداد مصروفات الجامعة فِيْ مصر.. يبدأ من 300 ألف جنيه

أدخلت البنوك العاملة فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ مصر منتجات جديدة لدفع الرسوم الجامعية لتلبية احتياجات الأسر بعدد من الامتيازات.

زادت معدلات البحث عَنّْ قرض لسداد نفقات الجامعة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد واستعداد أولياء الأمور والأسر لدخول أبنائهم الجامعات.

تقدم بوابة “العرب اليوم نيوز” فِيْ التقرير التالي تفاصيل وأساليب الحصول على قرض لسداد رسوم الجامعة، والبنوك التي تقدم قرضًا لدفع رسوم الجامعة وشروطها.

شروط الحصول على قرض التعليم الطلابي 2022

تشترط البنوك العاملة فِيْ مصر عددًا من القواعد واللوائح للحصول على قرض لسداد مصاريف الجامعة، وهِيْ كالتالي

شهادة الميلاد أو بطاقة هُوية الطالب

خطاب رسمي بإجمالي الرسوم الدراسية

إثبات تسجيل الطالب فِيْ إحدى الجامعات

كَيْفَ تتقدم بطلب للحصول على قروض تعليمية فِيْ مصر

يزور الطالب فرعًا لأحد البنوك فِيْ مصر ويسأل عَنّْ قرض تعليمي لدفع الرسوم الدراسية للجامعة، أو يتصل بمركز خدمة العملاء بالبنك. يمكن التقديم على القرض من خلال الموقع الرسمي للبنك.

قرض التعليم من بنك مصر

يقدم بنك مصر قرضًا تعليميًا لسداد الرسوم الجامعية بقيمة تصل إلَّى 300 ألف جنيه، يتم سداده على 12 شهرًا، ويمكن أن تصل المدة إلَّى 84 شهرًا.

وتبلغ نسبة الفائدة على القرض حاليا 15.5٪ متناقِصَّة، وللحصول على قرض لسداد المصاريف يطلب بنك مصر من صاحب العمل رهن الراتب.

قرض تعليم من بنك فِيْصل الاسلامي

تبلغ قيمة القرض لسداد مصاريف الجامعة فِيْ بنك فِيْل 300 ألف جنيه، وتصل فترة السداد إلَّى 3 سنوات على 36 شهرًا، بفائدة 16٪. يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه، وأن لا يقل عمر المتقدم عَنّْ 21 سنة.

قرض مصاريف الجامعة من بنك الإسكان والتعمير

لم يحدد بنك التعمير والإسكان حداً أقصى لقرض مصاريف الجامعة، وربط الأمر بإمكانية سداد القرض وفق بيانات الراتب المقدمة للقرض ولم يشترط حد أدنى للراتب، وبحسب البنك. البيانات، فهِيْ توفر التمويل لجميع الجامعات العامة والخاصة والدولية.

قرض التعليم من بنك البركة 2022

تبلغ قيمة قرض المصروفات الجامعية فِيْ بنك البركة 500.000 جنيه، ومدة السداد تصل إلَّى 5 سنوات، بفائدة متناقِصَّة 16.75٪، ويشترط حد أدنى للدخل الشهري 3 آلاف جنيه، والعمر ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عَنّْ 65 عامًا فِيْ نهاية فترة السداد.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي قروضاً لسداد مصاريف الجامعة، لكن للجامعات الدولية فقط، ولا يوجد تمويل للجامعات الخاصة أو الحكومية. الحد الأقصى لمبلغ القرض 600 ألف جنيه، وتتراوح فترة السداد بحسب بيانات البنك بين سنتين إلَّى 7 سنوات، ويشترط البنك حد أدنى للدخل 3000 جنيه.