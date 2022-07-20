تفاصيل قصة جسار الوداعي وسبب المطالبات بالقبض عليه ، لقد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بالقصة التي أثار ضجة اعلامية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإسم جسار الوداعي والذي انتشر اسمه بشكل واسع وكثير في عالم مواقع الانترنت عبر الساعات الماضية ورافقه مطالب بعض المتابعين بملاحقته وتوقيفه ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

من هو جسار الوداعي

ولا تزال المعطيات المتعلقة بجسار الوداعي مجهولة في وسائل الإعلام، من خلال عمليات البحث والتحقيق في بيانات هوية السعودي المسمى جسار الوداعي، رغم تداول اسمه على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، على خلفية تجاوزاته. التي تجاوزت الخطوط الحمراء، سواء من حيث الشرعية أو القانونية.

ما قصة جسار الوداعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة تويتر، هاشتاغ، طُلب خلاله القبض على مواطن سعودي يُدعى جسار الوداعي، بسبب إهانته لعقيدة الإسلام ورموزها بشكل مباشر. السب والشتائم “لا قدر الله” والسب للسعودية والسعوديين. ومن أبرز ما تمت مناقشته في هذا الصدد ما يلي

حساب باسم سناء ▽ @ xi_sana_xi علق صاحب الحساب

حساب بعنوان @ aas88000970 انتقد فعل جسار الوداعي قائلا

سبب المطالبة باعتقال جسار الوداعي

تداول عدد من النشطاء على منصة تويتر هاشتاغ للمطالبة بالقبض على جسار الوداعي لمحاسبته على إهاناته للمقدسات، ولبلد “المملكة العربية السعودية” ورموز البلاد، وذلك أن يحاسب على فعله الشنيع بشكل حاسم يكون عقابًا شديدًا على فعله ورادعًا لمن يتوسل إليه بنفسه. الخروج بما فعله جسار الوداعي من إهانة حق الدين والإنسانية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف على تفاصيل قصة جسار الوداعي وسبب المطالبات بالقبض عليه ، و من هو جسار الوداعي السعودي .