تفاصيل قصة وفاة سهل خطاب كاملة ، يستفسر المواطنين عن وفاة السهل خطاب حيث جاء خبر حول مقتل الطالب سهل محمود خطاب عن طريق رصاصة طائشة صباح يوم الخميس الماضي وهو يحتفل بنتائج دراسته في الثانوية العامة وقد درس مرحلة الثانوية العامة في العاصمة الأردنية عمان، وقد تم تداول الخبر عبر مناصرة التواصل الاجتماعي حول معاناة ومأساة ذلك الخبر وهو وفاة الطالب سهل خطاب وهو يحتفل بنتيجته بالثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية.

حقيقة وفاة سهل خطاب

عندما كان يحتفل الطلاب والطالبات في المملكة الهاشمية الأردنية بإعلان نتائج الثانوية العامة وكانت أجواء من السعادة والبهجة على الطلاب وفي ذات الوقت قد جاء خبر محزن وهو مقتل الطالب سهل محمود خطاب يوم الخميس الماضي في حي أبي نصير الواقع في العاصمة الأردنية عمان عن طريق رصاصة طائشة أطلقت أثناء احتفال الطلاب لنتائج الثانوية العامة.

سبب مقتل الطالب سهل خطابا

أفاد مصدر أمني أن شابا في العشرينيات من عمره قد أصيب برصاصة طائشة عندما كان يسير في شارع رئيسي للحي أبو نصير، وتم نقل الطالب إلى المستشفى وسرعان ما توفاه الله بحسب ما أفاد المصدر وتم فتح تحقيق في الحادثة وإطلاق النار والبحث عن الجاني، وشارك والد الطالب سهلا محمود خطاب الحزن عبر مناصرة التواصل الاجتماعي وأفاد أن ابنهم سهل قد ذهب إلى المدرسة للحصول على نتيجة الثانوية العامة وفي الطريق قد أصيب بطلق طائش بعيار ناري، وتمت الصلاة على المتوفي العصر ودفنه في مسجد غزة هاشم في البقعة.

من هو سهل خطاب ويكيبيديا

الطالب سهل خطاب هو تحفل الجنسية الأردنية ويعيش في المملكة العربية السعودية وعندما كان احتفال نتيجة الثانوية العامة وأثناء ذهاب الطالب لاستلام نتيجته في الثانوية العامة تميت إصابته برصاصة طائشة خلال احتفال الطلاب بنتائج الثانوية العامة في الأردن يوم الخميس الثامن عشر منها أغسطس لعام 2022 حيث انتقل الطالب سهل خطابا إلى -رحمه الله- تعالى نسأل الله تعالى أن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

انتقل الطالب سهل خطابا إلى جواري ربه أثناء ذهابه إلى استلام شهادة الثانوية العامة على إثر إصابته برصاصة خلال احتفال الثانوية العامة في الأردن وتم فتح تحقيق أمني في هذا الموضوع من قبل الجهات الأمنية الأردنية.