تفاصيل كاملة الحكم على عادل الحشاش في الكويت 15 عام ، حبس عادل الحشاش لمده 15 عاما في قضية ضيافة الداخلية، حيث أثار خبر الحكم على عادل الحد الشاش ولهذا المدة غضب الجميع في الكويت العربية بعد انقضت محكمة الاستئناف يوم الخميس بحبس المدير العام السابق الإدارة العامة للغات العامة والإعلام الأمني لوزارة الداخلية فيما تم اعفاء عدد من الشخصيات بعد تبرأتهم من قبل محكمة الاستئناف.

تفاصيل الحكم على العادل الحشاش لمده 15 عاما

قضت المحكمة الخاصة بالاستئناف اليوم الخميس بالحكم على المتهم عادل الحشاش لمدة 15 عاما بسبب قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة بقضيته ضيافة الداخلية، وقره المحكمة حبس الوكيل السابق للشؤون الماليه بوزارة الشيخ احمد الخليفة لمده عامين بعد ان اوقف النفاذ لقضيه الاهمال كما ايدت محكمه الاستئناف حبس وليد الصانع لمدة عامين.

سبب الحكم على عادل الحشاش بالحبس

قررت المحكمه الدستوريه للاستئناف الحكم على المتهم عادل الحشاش لمده 15 عاما بتهمه الاستيلاء على المال العام التي سميت قضيته باسم ضيافه الداخليه فيما اقرت محكمة الاستئناف حبس وليد الصنع لمده عامي وبرات مراقبي الماليه في حال تم عقاب اصحاب الفنادق بعد ان قرروا رد المبلغ الى وزاره الداخليه، وقررت المحكمه حبس عادل 30 عاما واكتفت بحبسه لمده 15 عاما مع الشغل والنفاذ وتم تغريمه مبلغ 113 مليون دينار كويتي.

ما هي قضيه عادل الحشاش

تم تغريم عادل الحشاش بمبلغ 113 مليون دينار كويتي وقد الغت المحكمه عقوبه اصحاب الفنادق لمده عشر سنوات بعد ردهم المبالغ الماليه لوزارة الداخليه، ومن الجديد للذكر ان محكمة الاستئناف المعروفة باسم ضيافه الداخليه فصلت اليوم الخميس الحكم في حادث السيد الاعمال غصون الخالد لمده عشر سنوات في ما قضت بالامتناع عن النطق بالعقاب مع الزامها بالغرام لمده خمسة آلاف دينار.

وجهت محكمة الاستئناف في الكويت الحكم إلى عادل الحشاش بالحبس لمدة 30 عاما وتم تخفيض المدة إلى 15 عاما مع دفع غرامة مالية بقيمة 113 مليون دينار كويتي بسبب نهبه للأموال العامة، حيث تم الحكم عليه بشكل رسمي من قبل المحكمة الكويتية والحبس لهذه المدة المقررة من المحكمة.