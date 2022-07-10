تفاصيل لعبة “الكراسي الموسيقية” بين المدربين فِيْ الدوري السعودي

ولعل “لعَنّْة” تغيير المديرين هِيْ الأزمة الأكبر التي عصفت بالعديد من الأندية فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن الموسم الماضي، وأهمها نادي النصر الذي غير المدربين 4 مرات خلال الموسم الماضي، حيث تم توجيهه. بقلم البرازيلي مانو مينيزيس، مواطنه مارسيلو سالازار، البرتغالي بيدرو إيمانويل والأرجنتيني ميغيل روسو.

لم يكن النصر النادي الوحيد الذي درب 4 مدربين الموسم الماضي، كَمْا فعل الرائد أيضًا، مثل الإسباني بابلو ماشين، والبرتغالي جواو بيدرو سوزا، ومواطنه برونو مارينيو، والسعودي يوسف الغدير. تولى مسؤولية تدريبه.

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وفِيْ طريق النصر والرائد تبع نادي التعاون الذي استأجر 4 مدربين الموسم الماضي البريطاني نيستور المايسترو والبرتغالي جوزيه جوميز والهُولندي فان بروم والسعودي محمد العبدلي.

وتعتبر فترة البرتغالي بيدرو إيمانويل على رأس النصر هِيْ الأقصر بين المديرين، حيث أقيل بعد 40 يومًا فقط من تعيينه، وتولى النصر من بعده الأرجنتيني ميغيل روسو.

على عكس النصر والرائد والتعاون، هناك 3 أندية احتفظت بمدربيها من بداية الموسم وحتى نهاية الموسم، وهم الكرواتي كريشمير رزيتش، مدرب ضمك، السلوفاكي مارتن سيفِيْلا، أبها. المدرب والصربي فوك رازوفِيْتش مدرب الفِيْحاء.

وسط “ضجة” تغييرات المدرب، استأجر الطائي التونسي محمد الكوكي، واستبعد من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم حصوله على شهادة المحترفِيْن.

وتنوعت جنسيات ال 38 مدربا، حيث كان ثلاثة منهم سعوديون هم خالد العطوي “الاتفاق” ويوسف الغدير “الرائد” ومحمد العبدلي “التعاون”، بينما كان لديهم 27 مدربا. ألقاب أوروبية. جنسيات وثمانية من أمريكا الجنوبية.