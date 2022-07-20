تفاصيل مؤثرة من حياة الصيدلي المصري الذي قتلته سيدة سعودية، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر مقتل الطبيب الصيدلي المصري على يد طبيبة سعودية بعدما رفض صرف العلاج لها بدون وصفة طبية، وجاء هذا الخبر بعدما أعلنت السلطات السعودية عن مقتل الطبيب في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق الثالث عشر من شهر يوليو للعام الحالي 2022 ميلادي، وفي مقالنا هذا سوف نضع لكم تفاصيل مؤثرة من حياة الصيدلي المصري الذي قتلته سيدة سعودية، تابعونا.

تفاصيل مؤثرة من حياة الصيدلي المصري الذي قتلته سيدة سعودية

قتل الطبيب المصري أحمد حاتم غدرا بعدما قامت طبية سعودية بأطلاق النار عليه برصاصتين في منطقة الظهر بمدينة سالك في الممكلة العربية السعودية في يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو في العام 2022، بعدما رفض إعطائها علاج مضاد حيوي بدون وصفة طبية من الطبيب المختص، وجاء هذا الرفض بعدما اقلات الحكومة السعودية منع صرف اي علاج دون وصفة طبية، هذا ما أثار غضب هذه الطبيبة ودفعها لأطلاق النار عليه.

الصيدلي المصري المقتول في السعودية

انتشر خبر مقتل صيدلي في المملكة العربية السعودية بعد رفضه صرف علاج المضاد الحيوي لامرأة بدون وصفة طبية، وهذا بعدما أقرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بمنع صرف أي علاج بدون وصفة طبية، ومن بعدها قامت بإطلاق النار على الطبيب المصري، وقتله على الفور، ويبلغ أحمد الطبيب المتوفي من العمرِ حوالي 29 عاماً، حيثُ يعمل بمنطقة سكاكا السعودية مُنذ فترة وجيزة بصيدلية العائلة أشهر صيدليات منطقة سكاكا.

موقف الحكومة السعودية من قصة مقتل الصيدلي المصري

أصدر النائب العام في المملكة العربية السعودية أمرا بالقبض على الطبيبة التي قامت بإطلاق النار على الصيدلي المصري، وامرت باتخاذ كافة القرارات والعقوبات ضد هذه الطبيبة القاتلة، وتوجيه الاتهامات نحوها، كما أكد النائب العام في السعودية أنهم يتابعون كافة الأمور التي تدور في هذه المسألة كما أنهم يتصدون لأي أمر بشأنه المساس بالأمن والأمان، ونعى وزير الصحة والنائب العام في المملكة العربية السعودية أهل الطبيب.