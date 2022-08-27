تفاصيل ما حدث مع الفنان جورج الراسي قبل وفاته، انتشر منذ صباح اليوم خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث سير على الطريق بين لبنان وسوريان جراء اصطدامه في الرصيف الاسمنتية هذا ما أدى الى وفاته هو وفتاة كانت برفقته، وتم اخراج الجثتين من السيارة بعد هذا الحادث المروع، ومن خلال مقالنا اليوم في موقع العرب اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل ما حدث مع الفنان جورج الراسي قبل وفاته، تابعونا.

من هو جورج الراسي ويكيبيديا

يعتبر جورج الراسي من احد المطربين اللبنانيين، حيث ولد في قرية سلامون القماش في لبنان يوم 2 ديسمبر، كانون الثاني من عام 1982م،

وقد عاش جورج في كنف أسرة فنية بامتياز، حيث كان والده يعمل عازف عود، وأخته الكبرى هي الممثلة نادين الراسي،

أحب الغناء منذ صغره، وواجه خلال مسيرته الفنية العديد من العقبات التي،

وكانت أول خطوة له في عالم الفن هو العقد الذي أمضاه في سن السادسة عشر مع نادي “أوبسيون”،

وفي العام 1995 قابل الفنان جورج الملحن “سمير قبطي” وأُعجب الأخير بموهبته الشابة،

وأصبح منتجه الخاص لأعماله وتعاقد بعدها مع شركة البيت الأصفر، وأصدر العديد من الألبومات الغنائية الناجحة،

بالإضافة إلى فيديو كليبات حققت رواجًا وانتشارًا في مختلف أرجاء الوطن العربي

تفاصيل ما حدث مع الفنان جورج الراسي قبل وفاته

تعرض الفنان اللبناني جورج الراسي صباح اليوم السبت الواقع في 29 محرم 1444 هـ الموافق لـ 27 أغسطس / آب 2022 م لحادث سير مروّع، حيث اصطدمت سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحديد اللبنانية – السورية، وتوفي على الفور، كما لقيت مصرعها السيدة التي كانت ترافقه وتدعى زينة، وسحب عناصر الدفاع المدني مركز المصنع المفقودين من داخل السيارة، ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام، وللتعرف على الحسابات الرسمية للفنان جورج الراسي من الاتي:

فيسبوك جورج الراسي: يمكن متابعته “من هنا“.

يمكن متابعته “من هنا“. إنستقرام جورج الراسي: يمكن متابعته “من هنا“.

يمكن متابعته “من هنا“. تويتر جورج الراسي: يمكن متابعته “من هنا“.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن تفاصيل ما حدث مع الفنان جورج الراسي قبل وفاته.