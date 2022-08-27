تفاصيل ما حدث مع الفنان جورج الراسي قبل وفاته، جاء خبر صباح اليوم السبت يدور حول مصرع الفنان العراقي المشهور جورج الراسي هو وفتاه كانت معه داخل السيارة عندما تعرض لحاد السير في منطقة الأمن العام بالقرب من المصنع، حيث تعرض الفنان الشهير جورج الراسي إلى حادث سارية عرض حياته إلى الخبر هو الفنانة زينة المرعبي.

من هو الفنان جورج الراسي

الفنان جورج الراسي وهو فنان لبناني ولد في لبنان عام 1984 ولديه الكثير من الأعمال الغنائية متزوجة من عائلة الحاتمي وقد تم انفصاله عن زوجته جوا، وبعد ذلك انفصل عنها من قبل سنتين.

جورج الراسي السيرة الذاتية

الفنان المشهور الذي يحمل الجنسية اللبنانية توفي صباح اليوم السبت يناهز 39 عام وإليكم السيرة الذاتية الخاص به:

الاسم كاملًا: جورج خليل الراسي.

جورج خليل الراسي. مكان الولادة: مدينة سلامون القماش.

مدينة سلامون القماش. تاريخ الميلاد: الـ 2 من شهر ديسمبر عام 1982 مـ.

الـ 2 من شهر ديسمبر عام 1982 مـ. الجنسية: اللبنانية.

اللبنانية. الديانة والاعتقاد: الدين المسيحي.

الدين المسيحي. مكان الإقامة: مدينة الأشرفية.

مدينة الأشرفية. إخوة وأخوات: المُمثلة نادين الراسي.

المُمثلة نادين الراسي. الوفاة: يوم السبت.

يوم السبت. تاريخ الوفاة: الـ 27 من شهر أغسطس عام 2022 مـ.

الـ 27 من شهر أغسطس عام 2022 مـ. العمر عند الوفاة: 39 عامًا.

39 عامًا. سبب الوفاة: حادث سير.

حادث سير. المهنة والنشاط: فنان ومُغني مشهور.

فنان ومُغني مشهور. سنوات النشاط: منذ عام 1995 مـ.

منذ عام 1995 مـ. الحالة الاجتماعية: متزوج.

متزوج. اسم الزوجة: جويل حاتم.

جويل حاتم. عدد الأولاد: واحد “جوي”.

تفاصيل ما حدث مع الفنان جورج الراسي

تعرض الفنان الشهير جورج الراسي إلى حادث سير في الطريق المؤدية إلى الأمن العام بالقرب من المصنع وكانت معه الفنانة زينه المرعبي وسبب الحادث كان انقلاب السيارة بهم عندما فقد التحكم بها وقد أدى ذلك إلى وفاة الفنان جورج الراسي وكذلك وفاة زينه الفتاة التي كانت ترافقه في السيارة.

زينة المرعبي ويكيبيديا

زينة المرعبي هي الفتاة التي كانت متواجدة مع الفنانة الشهير جورج الراسي عندما كان يقود السيارة في الطريق المؤدي إلى المصنع بالقرب من الأمن العام ثم فقد السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة الفنان جورج والفتاة التي كانت معه وهي زينه المرعبي

ما حدث مع الفنان اللبناني جورج الراسي وهو حادث سير تعرض له صباح اليوم السبت في طريق الأمن العام مما أدى إلى وفاته برفقه الفنانة زينه المرعبي