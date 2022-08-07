“تفاصيل مثيرة”.. الرفاعي يبرئ النصر فِيْ قضية أبو جبل

علق المستشار القانوني أيمن الرفاعي على الأزمة الأخيرة بين نادي النصر ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري.

وقع حارس المرمى محمد أبو جبل عقوده مع النصر قبل أسابيع قليلة، وتحديدا بعد تألقه اللافت مع المنتخب المصري فِيْ كأس الأمم الأفريقية، يناير 2022، عَنّْدما وصلوا إلَّى النهائي قبل أن يخسروا أمام السنغال.

وأكد نادي النصر، فِيْ بيان رسمي، أن حارس المرمى قدم معلومات كاذبة لإدارة النادي التي تنهِيْ التعاقد مع الحارس.

وأكد الرفاعي فِيْ تصريحات متلفزة أن تقديم معلومات غير صحيحة سبب كاف لإنهاء عقد اللاعب، استجابة لأزمة نادي النصر مع محمد أبو جبل.

وقال الرفاعي “النصر بنى عقده مع اللاعب على أنه حر، لذلك أعتقد أنهم وقعوا اتفاقية كإجراء احترازي، ثم يوقع العقد الأساسي ويقدم نفسه للجنة المهنية”.

وتابع “هناك بند فِيْ اللوائح المهنية يفِيْد بإسقاط تسجيل اللاعب إذا قدم معلومات غير صحيحة، كَمْا سيتم إسقاطه فِيْ حالة تسجيل العقد واكتشاف أخطاء جوهرية حدثت فِيْ البداية”.

واختتم الرفاعي تصريحاته بالقول “إذا افترضنا أن العقد بين الطرفِيْن عقد احترافِيْ، فالنصر له سبب مشروع لإنهاء العقد من جانب واحد لأن اللاعب لم يقدم المعلومات الصحيحة، و السبب الثاني .. هُو أن اللاعب لم يلتزم بما ورد فِيْ العقد.