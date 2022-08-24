“تفاصيل مثيرة”.. الشباب والاتحاد يشعلان الحرب بين الأسمري والأهلي

لا تزال الأمور غير مستقرة داخل النادي الأهلي، مع انطلاق دوري الدرجة الأولى ‘الأصفر’، والذي يشارك فِيْه الفريق لأول مرة فِيْ تاريخه، بعد هبوطه رسميًا الموسم الماضي.

وسقط الأهلي فِيْ فخ التعادل 1-1 أمام القيصومة فِيْ المباراة الأولى للموسم الجديد فِيْ دوري الدرجة الأولى.

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وشهدت مباراة القيصومة غياب اللاعب علي الأسمري عَنّْ قائمة الفريق لأسباب شخصية، حيث كان اللاعب حاضرا فِيْ الدورات التدريبية للاعبين الذين لم يتواجدوا فِيْ قائمة الفريق.

وكتب الصحفِيْ عبد الله الماجم عبر حسابه الشخصي على تويتر “بحسب مصدري يقول إن اللاعب قال أنا حر. والدي يلعب فِيْ دوري المحترفِيْن”.

وأضاف المجهم “الوكيل حسب ما وصلني تلقى عروضا من الشباب والاتحاد، وهناك اتصالات من إدارة النادي لكن اللاعب لم يرد”.

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