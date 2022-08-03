تفاصيل محاكمة حميدان التركي الأخيرة ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بقصة حميدان التركي ، ومن ضمن التسائلات حول المحاكمة لحميدان التركي الأخيرة ، حيث ان التركي حميدان والذي أصبح يتكرر على لسان الكثيرين وذلك للمرة أخرى ، رغم أن قصته انتهت منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا مما دفع الى حدوث ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هو حميدان التركي من ويكيبيديا

حميدان التركي، سعودي الجنسية، ولد عام 1969. يبلغ من العمر 53 عامًا. حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الإمام محمد الإسلامية. تمكن من الحصول على مهمة تعليمية للحصول على درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية. اتهم بارتكاب العديد من القضايا، مثل القتل والاغتصاب أثناء دراسته. وقد تم اعتقاله في السجون الأمريكية حتى الآن.

سيرة حميدان التركي

تتضمن سيرة حميدان التركي ما يلي

الاسم الكامل حميدان علي التركي.

تاريخ الميلاد مواليد 1969.

مكان الميلاد من مواليد محافظة رفحاء بالمملكة العربية السعودية

العمر يبلغ من العمر 53 سنة.

مكان الإقامة سجين في سجن ليمان الأمريكي.

الجنسية سعودي الجنسية

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة سارة الخنيزان

اسم الولد له خمسة أبناء (تركي، لما، نورة، أروى، ربى).

المهنة طالب دراسات عليا.

المؤهل دكتوراه لغة انجليزية.

التهم السرقة والتحرش الجنسي والاغتصاب.

تاريخ السجن من عام 2006 حتى الآن.

محاكمة حميدان التركي الأخيرة

بدأت محكمة حميدان التركي الأخيرة طلب الإفراج المشروط ؛ بسبب سلوك حميدان داخل السجن الأخلاقي، حيث طلب من ممثلي اللجنة قبول طلب الإفراج المشروط، تحدث حميدان التركي هذه المرة عن حرقه وكأنه يقاتل من أجل حياته، وتحدث عن إكمال ثلاثة. مرات عقوبته، وأنه في كل عام يتم رفضه، يحرم أبناؤه من حضور والدهم في أهم مراحل حياتهم، كما بكى حميدان التركي أثناء حديثه لممثل الجنة، تفاصيل احتفاله بالاحتفال. زواج ابنته نورا في زنزانته، وفي نهاية المحاكمة أفاد ممثل اللجنة أن الوسائل المعتادة المتوفرة لديه تمنعه ​​من قبول طلب الإفراج المشروط، وتدخلت سفارة المملكة ودعمت طلب الافراج المشروط وكان له اثر ايجابي في تأجيل صدور القرار وذلك لدراسة طلب الافراج مع باقي اعضاء اللجنة و العودة إلى القرار النهائي.

هل أفرج عن تركي الحميدن بشروط

ولم يُفرج بعد عن تركي الحميدان بشروط، حيث طُلب من ممثل اللجنة الإفراج عن حميدان التركي نتيجة سلوكه الأخلاقي خلال الفترة التي قضاها في السجون الأمريكية. ولا تؤيد البينة المعروضة عليه صدور حكم بالإفراج المشروط بحقه، لذلك تم تأجيل الحكم لمرة أخرى، حتى يتم دراسة الطلب.

سبب سجن حميدان التركي

تم اتهام حميدان التركي بالتحرش بخادمته الأندونيسية وعدم إعطائها أموالها الخاصة، والجدير بالذكر أن هذه التهم بدأت في عام 2004، عندما تم القبض عليه هو وزوجته بتهمة الإقامة غير القانونية وفي عام 2005 تم اتهامهما. من سوء معاملة الخادمة، وكلاهما سجناها، وأخذ راتبها واعتدوا عليها. ونفى تركي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الخادمة هي التي طلبت عدم منحها معاشها التقاعدي حتى يتم صرفه على الفور لإرساله إلى أهلها.

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