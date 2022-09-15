تفاصيل محاولة اغتيال بوتين بقنبلة اليوم، تناقلت العديد من منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة حول خبر محاولة اغتيال بوتين بقنبلة، بعد نشر صحيفة بريطانية تفاصيل محاولة اغتيال بوتين بقنبلة اليوم وأصيبت في عجل السيارة الأمامي دون أي يصاب بأي أذى، حيث تم فتح تحقيق مفصل وكامل بالحادث، مما اهتم الكثير بالتعرف على تفاصيل وسبب محاولة اغتيال بوتين بقنبلة.

من هو بوتين ويكيبيديا

يعتبر فلاديمير بوتين أحدى أبرز الشخصيات البارزة في العالم، كما ويعد سياسي مخضرم، عمل منصب رئيس وزراء روسيا، حيث قدم خلال حكمه على العديد من الإنجازات الضخمة لصالح لدولته، تعرض بوتن لعدة محاولات إغتيال وكان أخرها اليوم عند إلقاء قنبلة على سيارته أدى الى نجاته بأعجوبة ولم يتأذى بأي أذى:

الاسم: فلاديمير بوتين.

تاريخ الميلاد: 7/ تشرين الأول/ 1952.

العمر: 69 عامًا.

مكان الميلاد: لينينغراد.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوجة: لودميلا بوتينا.

عدد الأولاد: 2.

المؤهل العلمي: العلوم الاقتصادية.

المهنة: رجل سياسي، وضابط مخابرات سابق، وحاليًا رئيس روسيا.

اللغة الأم: الروسية.

اللغات الأخرى: الإنجليزي، والألماني، والسويدي.

تفاصيل محاولة اغتيال بوتين بقنبلة

ضجت الصحف والوكالات الإخبارية صباح يوم الخميس الخامس عشر من شهر سبتمبر خبر محاولة اغتيال بوتين ئيس روسيا بقنبلة وأصيبت في العجلة الأمامية اليسرى مما أدى الى تصاعد دخان كثيف جدا من القنبلة ، دون أن يصيب الرئيس بوتين بأ أذى،وقد جائءت هذه العملية المحكمة والمخطط لها على أعقاب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تم فتح تحقيق كامل بالحادث والتعرف على مسبب إلقاء القنبلة.

فيديو محاولة اغتيال بوتين بقنبلة

يتعرض الحكماء والروؤساء الى الكثير من محاولات الإغتيال حيث تعرض الرئيس بوتن رئيس روسيا على العديد من محاولات الإغتيال، وكان أخرها قبل ساعات عن إلقاء أحد الأشخاص قنبلة أدت الى قوعها أسفل عجل السيارة دون أن يتأذى حيث تم توثيق ذلك من خلال فيديو محاولة اغتيال بوتين بقنبلة .

تعرض بوتين الى محاولة اغتيال بقنبلة اليوم ادى ذلك إلى انفجار القنبلة أسفل العجل الأمامي الأيسر واشتعال الدخان في المكان، حيث لم يتعرض بوتين الى أي أذى نجى من محاولة الإغنيال ، والجدير بالذكر بان بوتين تعرض الى العديد من محاولة الإغتيالات.