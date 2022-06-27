تفاصيل مرض عبودي باد ثنائي القطب

تفاصيل مرض عبودي السيء ثنائي القطب تفاصيل مرضه.

من هُو عبودي باد

يعتبر عبودي باد من أكثر الأشخاص نفوذاً على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي. يحمل الجنسية السَعُودِيْة. ولد ونشأ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. هُو نشيط للغاية فِيْ مشاركة العديد من مقاطع الفِيْديو الكوميدية عبر حساباته الرسمية، والتي جذبت أعدادًا كبيرة من المعجبين الذين أعجبوا بشخصيته. .

سيرة عبودي باد

تحتوي سيرة عبودي باد على المعلومات التالية

الاسم الكامل عبدالله الحسن.

الاسم المعروف عبودي باد.

الاسم الانكليزي عبودي باد.

مكان الميلاد من مواليد المملكة العربية السَعُودِيْة.

مكان الاقامة يعيش فِيْ مدينة الرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد مواليد 1992.

الجنسية المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الدين والإيمان يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المهنة ناشط اجتماعي وصانع محتوى.

تفاصيل مرض العبودي ثنائي القطب السيئ

عبودي باد شارك تفاصيل مرضه مع متابعيه، حيث كشف أنه يعاني من مرض عقلي يعرف بالاضطراب الثنائي القطب، وأوضح أن المرض يعالج إما سلوكيًا أو كيميائيًا، وأضاف أن الاضطراب ثنائي القطب مرض يمكن أن يصيب الكثير من الناس. نتيجة الصدمة ولأسباب مختلفة، فنصح متابعيه باتباع شخصيات التربويين فِيْ الحياة، وقال إنه اتبع مدربة حياة تدعى أم عبد الله، عبد الله، دورًا بارزًا فِيْ تغيير نظرته للحياة، وأكد أن لم يخجل من مشاركة تفاصيل مرضه مع أتباعه.

أعراض الاضطراب ثنائي القطب

أوضح الناشط السعودي عبودي باد أعراض الاضطراب ثنائي القطب

الشعور المفاجئ بزيادة الطاقة.

فرح وحزن مفرطين.

تغير المشاعر فجأة فِيْ كثير من المواقف.

المزاج يصل إلى نقطة الغضب.

سرعة الغضب

باد الخاطف

الحساب الشخصي للناشط السعودي، عبودي باد، يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال منصة “سناب شات”، حيث يشارك العديد من الصور ومقاطع الفِيْديو، والتي بدورها كوميدي بطبيعتها، حيث يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين متابع من مختلف العرب. البلدان.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن تفاصيل مرض عبودي باد من هُو عبودي باد وأهم المعلومات عنه وما هِيْ أعراض مرضه وأرفقنا حسابه الشخصي عبر سناب شات.