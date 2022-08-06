تفاصيل مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان كاملة، ايمن ربيع الظواهري يعتبر الظواهري من مواليد جمهورية مصر العربية وعمره حوالي سبعين سنة، حيث انه ولد عام الف وتسع مائة وواحد وخمسين، وينتمي ايمن الظواهري إلى المسلمين من اهل السنة، وهو واحد من ابرز أعضاء جماعة الجهاد الإسلامي في جمهورية مصر العربية، حيث انه واحد من ابرز أعضاء تنظيم القاعدة وهو التنظيم الذي يعد تنظيم ارهابي بحسب تصنيف الأمم المتحدة الأمريكية.

ايمن ربيع الظواهري السيرة الذاتية

يعتبر ايمن ربيع الظواهري واحدا من أبرز شيوخ المسجد الأزهر في جمهورية مصر العربية، حيث ان ايمن ربيع الظواهري قد كان يعمل جراحا، وأنهى دراسته في تخصص الجراحة العامة من جمهورية مصر العربية، وايضا يعتبر من أبرز شيوخ الجامع الأزهر حيث انه تتلمذ على يديه مجموعة من الطلبة، ويعد أيمن ربيع الظواهري واحدا من أبرز من ساعدو في تأسيس جماعة الجهاد الإسلامي في جمهورية مصر العربية، حيث ان الظواهري كان بارزا في جميع الميادين، وأصبح الظواهري واحدا من ضمن قائمة الارهابين والشخصيات المشهورة البارزة من المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان كاملة ويكيبيديا

انتشر حديثا خبر مقتل الزعيم ايمن ربيع الظواهري، وسرعان ما انتشر الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار، حيث ان ايمن ربيع الظواهري كما هو معروف عنه بأنه واحدا من أبرز أعضاء التنظيم المؤسس لتنظيم القاعدة بعد الزعيم أسامة بن لادن الراحل، حيث تم تأسيس تنظيم القاعدة قديما عام الف وتسع مائة وثمانية وثمانين، وكان التأسيس على يد الزعيم الراحل أسامة بن لادن، بحيث ان كان هدف التنظيم هو استهداف للمقرات العسكريه الامريكية التي تتبع للولايات المتحدة الأمريكية، حيث انه تم إصدار بيان قبل قليل من الأمم المتحدة يفيد بأنه تم إسقاط زعيم تنظيم القاعدة أيمن ربيع الظواهري وأن العملية قد تمت بنجاح كدا هو مخطط لها .

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