تفاصيل مقتل فتاة في مجمع الزرقاء كاملة، قبل ايام قليلة تم الإعلان عن مقتل الشابة في أحد محلات مدينة الزرقاء بالمملكة الاردنية الهاشمية، وهذا الخبر أحدث ضجة إعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتصادف هذه الفترة هي الفترة التي انتشر فيها ظاهرة قتل النساء بصورة كبيرة، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على تفاصيل مقتل فتاة في مجمع الزرقاء كاملة، تابعونا.

تفاصيل مقتل فتاة في مجمع الزرقاء كاملة

أعلنت مديرية الامن الاردني في مدينة الزرقاء صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو عن العثور على جثة فتاة مقتولة في أحد المحال التجارية في مجمع مدينة الزرقاء في الاردن، ومن خلال التحقيقات مع الموجودين في المكان تبين ان الفتاة تم قتلها بالسلاح الأبيض من قبل شاب كان على خلاف معها، ولم يتم الكشف عن هوية الضحية سوى تحديد جنسها، وتم القاء القبض على القاتل وتجري الان التحقيقات معه للتعرف على سبب ارتكابه لهذه الجريمة التي اعترف بارتكابها، ولم تعلن السلطات الاردنية حتى الان التوجه القادم باتجاه القاتل.

مقتل فتاة في مجمع الزرقاء كاملة

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة قتل الفتيات بسبب مشاكل شخصية بين الطرفين وفي الغالب ما تكون هذه المشكلة بسيطة وليس لها اي دواعي للقتل وارتكاب الجرائم، وحتى الان لا يوجد أي اخبار جديدة بشأن مقتل الفتاة، حيث شددت مديرية الأمن الأردنية الحرص على عدم تسريب أي معلومة حول القضية بسبب حوادث القتل الأخيرة التي حصلت في عدة دول عربية منها الأردن و مصر والعراق، وقبل حوالي ثمان سنوات حدثت قضية قتل مشابهة مع فتى تدعى لبنى كرشيه حيث تم قتلها من قبل رفاقها أثناء التدرب على استخدام المسدس بعدة طلقات نارية وقد استمرت التحقيقات مدة طويلة حتى تم القبض على المتهمين في القضية ومعاقبتهم بالإعدام، ولكن اليوم لم يتم الوصول الى أي حل مع الجاني ولم يتم ذكر الأسباب التي دعته الى قتل الفتاة لان الشرطة تتحفظ على هذه الاسباب ولم تعرضها الى الصحافة والاعلام.