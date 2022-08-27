تفاصيل مقتل مصطفى بركة | من هو مصطفى بركة ويكيبيديا، كان مصطفى بركة من أحد الشباب اللذين سجلوا مشهد القتال الوحشي الذي حدث في طريق طرابلس العام ليقم بنشره في مشهد مرعب لمصطفى بركة، قال في آخر الفيديو الذي تم تسجيله وتم بثه على الهواء مباشرة “صورة أخيرة قبل الموت” حيث اندلعت اشتباكات بين سلطات حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الامن الوطني في شارع الزاوية وباب بن غشير بمدينة طرابلس في الساعات الأولى من اليوم، وشهدت الاشتباكات مقتل الشاب مصطفى بركة اثناء المشاجرة.

تفاصيل مقتل مصطفى بركة

قتل مصطفى بركة اثناء تسجيله لفيديو الاشتبكات الذي حصل صباح اليوم، حيث ظهر الشاب مصطفى بركة اثناء تصوير الفيديو اثر تعرضه للقتل مباشرة عبر البث المباشر، وذكر الفنان الكوميدي الراحل في الفيديو الذي يسجل فيه نفسه قال صورة أخيرة قبل الموت، حيث كان هذا الفيديو مفجع لأسرة الفنان مصطفى بركة ومفجع أيضًا لجماهيره الذين احبوا حبًا كثيرًا.

من هو مصطفى بركة ويكيبيديا

شارك الفنان مصطفى بركة في الكثير من الأعمال الرمضانية، وظهر في 6 أفلام كوميدية رمضانية، وكان له الأثر البارز في الاونة الاخيرة في مشاهد الكوميديا والتي حصدت على اعجاب الكثير من عشاق مصطفى بركة، وكان قد شارك الفنان مصطفى بركة في العديد من الافلام الكوميدية التي حصدت على الكثير من الاعجاب والمتابعة، كان مصطفى بركة من أعلام الفن الكوميدي في ليبا في الأونة الاخيرة، ولكن بخبر مفجع تلقاه جمهوره عن خبر وفاة الفنان مصطفى بركة.

تفاصيل مقتل مصطفى بركة | من هو مصطفى بركة ويكيبيديا

في الفيديو الذي ظهر فيه الفنان مصطفى بركة اثناء مقتله قال فيه هي اللحظات الأخيرة قبل موتي، فهذا المشهد المرعب والمحزن قد تناقلته الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيس بوك وكافة مواقع السوشال ميديا، كان خبر وفاة الفنان مصطفى بركة صدمة اهتزت لها الجماهير بحزن شديد على قساوة المنظر.

خيم الحزن على أسرة وجماهير الفنان مصطفى بركة، بعد مشاهدة الفيديو المفجع الذي نشره على حسابه قبل ان يموت بوقت قصير، الأمر الذي أدى الى تناقل هذا الفيديو بكثرة، وحزن كبير انتشر في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.