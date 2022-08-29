تفاصيل مقتل 3 أشخاص خلال جلسة صلح بحدائق القبة، تناقلت العديد من الصحف الدولية ووكالات الانباء الصحفية مقتل ثلاثة اشخاص خلال جلسه للصلح أقيمت في حدائق القبة، خلال هذه الجلسة ارتفعت حدة النقاش والكلام بينهم ما أدى الى احتدام الامر وقد قتل ثلاثة اثناء المشادة، فأسرعت سيارات الإسعاف الاولي الى مكان الحادث ونقلت الجثث الى المستشفى وتم العمل على التحقق من سبب الموت لهؤلاء الأشخاص عن طريق الطب الشرعي.

تفاصيل مقتل 3 أشخاص خلال جلسة صلح بحدائق القبة

ازدادت الحوادث المأساوية في الفترة الأخيرة، التي جعلت من الشارع المصري والعربي بشكل عام يدنو من مستويات الظلم والعدوان والقتل الغير موجب، حيث شهد اليوم في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الحالي مصرع ثلاثة اشخاص اثناء صلح دار بينهم، وكان قد احتدم الامر بينهم وزادت النقاشات ليقتل بعضهم البعض وتم نقل الجثث الى المستشفى، فهذا امر محزن لما يدور في الشارع العربي والامه العربية.

مقتل 3 أشخاص خلال جلسة صلح

وتحدث العديد من المختصين في الجانب الجنائي عن هذه الجريمة المأساوية، حيث قال محمد ثروت الخبير الجنائي والمحامي القانوني ان القانون ينص على ان جناية القتل العمد تقابل بالإعدام شنقًا وأشار ان مثل هذه الظروف المشددة كان يفترض من الجاني ان يرتكب الجناية العمد ان يستحق عقوبة قاسية جراء ما فعله في قتل هؤلاء الثلاثة.

تفاصيل مقتل ثلاثة اشخاص في جلسة صلح

كشفت تفاصيل الحادثة الواقعة في مصر اليوم وبالقاهرة خصوصًا من شرطه النجدة التي اسرعت الى مكان الحادث عن ظهور ثلاثة قتلى في مكان الشجار، وقال بعض الأشخاص المتواجدين في المكان انه نشبت مشاجره ومشادة كلامية تطورت بينهم حتى اسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص فقامت قوات الامن المصرية بملاحقة المتهمين في القتل، ولحتي الان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لهؤلاء الفارين.

كان لتلك الحوادث الأثر الكبير على الشارع المصري والعربي، فزادت التوترات بينة الناس لينشب عنها القتل العمد والنفور من قوانين الأمن العام للدول، وحادثة مقتل ثلاثة أشخاص انما هي أشد الحوادث مأساة حصلت لهذا اليوم في الشارع المصري.