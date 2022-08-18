تفاصيل من هي رجوة خالد خطيبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله (صور)، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر خطوبة الأمير الاردني الحسين بن عبد الله على الانسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، وهناك الكثير من الأشخاص على السوشيال ميديا يرغبون بمعرفة من هي رجوة خالد بن مساعد ال سيف ويكيبيديا السيرة الذاتية، تابعونا.

تفاصيل من هي رجوة خالد خطيبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله (صور)

تعتبر رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف من احد البنات الصغريات للمهندس خالد بن مساعد ال سيف، وهي من مواليد مدينة الرياض في الهام 1994، درست الهندسة المعمارية في جامعات الولايات المتحدة الامريكية وتخرجت منها بتفوق كبير، ومنذ اعلان الديوان الملكي عن خبر خطوبتها مع الأمير حسين عبد الله ازداد البحث عن السيرة الذاتية الخاصة بها والتي سنرفقها لكم في التالي:

الاسم بالكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

اسم الشهرة: رجوة آل سيف.

اسم الأب: خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

اسم الأم: عزة بنت نايف السيديري.

الميلاد: ولدت في 28 من شهر أبريل/ نيسان عام 1994 ميلادي.

العمر: تبلغ من العمر 28 عامًا.

محل الميلاد: العاصمة الرياض – المملكة العربية السعودية.

المواطنة: المملكة العربية السعودية.

الجنسية: السعودية.

الديانة: تعتنق الديانة الإسلامية.

الطائفة: من أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية: مخطوبة

اسم الخطيب: الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

التحصيل العلمي: حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة المعمارية.

المدرسة الأم: جامعة سيراكيوز في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

المهنة: مهندسة.

اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغات الأخرى: اللغة الإنجليزية.

من هو خطيب رجوة خالد بن مساعد آل سيف

يعتبر الأمير الحسين بن الملك عبد الله الثاني هو خطيب رجوة بنت مساعد ال سيف، وهو ولي العهد الاردني منذ العام 2009م، وهو ايضا ابن الملك الحالي للأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث ولد الحسين في عمان بالثامن والعشرين من شهر يونيو عام 1994 ميلادي ويبلغ من العمر ثمانية وعشرين عام، وقد درس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية في بريطانيا عام 2017.