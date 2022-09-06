تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية 1444 ،تشهد بلاد السعودية في السنوات الأخيرة عدد من التطورات والتحسينات في كافة المرافق العامة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية ،وكان أخرها النظام الخاص بالأحوال الشخصية وهو قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة منذ ما يقارب ال100 يوم ومن المتوقع تنفيذه بشكل رسمياً في الاشهر القادمة.

ما هو قانون الهوية الشخصية الجديد

نظام الهُوية الجديد هُو نظام فريد من نوعه يشمل العديد من جوانب الحياة السَعُودِيْة ويلبي احتياجات ومتطلبات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي على إتاحة النظام فِيْ 8 مارس 2022. ويتكون النظام من 254 مادة قانونية مقسمة إلى 25 فصلاً، بما فِيْ ذلك كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، من بين العديد من الجوانب المهمة فِيْ ركن الزواج. خطوبة، كَمْا يتضمن بعض الشُروطْ والأحكام المتعلقة بصلاحية العقد، والتي تخضع للتحضير وة الدقيقة والمستمرة من قبل العديد من الجهات المختصة.

أهداف نظام الوضع السعودي الجديد

يهدف نظام الحالة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى:

دعم استقرار الأسرة السَعُودِيْة.

يعزز العدالة ويقوي الحكَمْ القضائي ويحد من الانقسامات داخل القضاء.

تسريع حَلْ النزاعات العائلية.

خصائص نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2022

يتسم نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد بالخصائص التالية:

العمل على تقوية الروابط الأسرية وحماية المصالح الفضلى للأطفال فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

هِيْكل الزواج والالتزام وأساس العقد وشُروطْ صدقه بما يضمن حقوق الطرفِيْن.

ويضع الآليات التي تنظم انفصال الزوجين، والنفقة، وإثبات العلاقة، والطلاق، والخيانة الزوجية، وفسخ الزواج.

يشرح الأحكام المتعلقة بالوراثة والوراثة والوصايا، بما فِيْ ذلك العناصر المكونة لها والبطلان.

التحقيقات التي تكشف ميراث أصحاب الفرضيات، وراثة الفرضيات المفقودة، إلخ.

ماذا يتضمن نظام الأحوال الشخصية الجديد

يغطي نظام الأحوال الشخصية الجديد العديد من الموضوعات المهمة. فِيْ عام 2022 م تضمن هذا النظام ما يلي:

الحد الأدنى لسن الزواج (18) سنة.

للمرأة الحق فِيْ إنفاق المال على زوجها بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.

يجب تسجيل جميع الحقائق المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، مثل الطلاق والتجديف والعودة.

الموافقة على جميع النظم الإدارية المتعلقة بالمأكل والمسكن والكساء والنفقة المتعلقة بالاحتياجات الأساسية.

الحفاظ على حقوق الأبناء فِيْ حالة الطلاق، على ألا يتم المساس بهذه الحقوق بين الزوجين.

دليل على الأبوة على أساس أحدث الأسس والقواعد.

يمكن للزوجة إنهاء العقد بموجب قوانين معينة ولغة هذا النظام.

يتم اتباع ترتيبات الحضانة الفردية عندما تقرر المحاكَمْ السَعُودِيْة ترتيبات الحضانة المختلفة.

العمل على تضييق الصواميل لمن ينكر أصلهم.

مراعاة المصالح المشتركة للأسرة عند حساب عدد حالات الطلاق بين الزوجين.

تصدق المرأة السَعُودِيْة على الوثائق دون الاعتماد على موافقة الزوج.

إذا لم يثبت الزوج حالته الاجتماعية، يلتزم الزوج بدفع تعويض عادل لزوجته.

تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية 1444 كذلك تتواصل الحكومات والجهات المختصة بشكل دائم مع المواطن عبر لخدمات الإلكترونية من أجل تحديث بياناته حسب الحالة الاجتماعية أو قدوم طفل جديد للعائلة بالإضافة الى معاملات الميراث.