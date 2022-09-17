تفاصيل وسبب هروب نايف الزهراني إلى مصر، نايف الزهراني الذي انتشر اسمه على منصات التواصل الاجتماعي في الأوقات الأخيرة التي اتخذه نايف الزهراني بعد انتشار قصته، وهو من الأبناء المملكة العربية السعودية وهرب إلى جمهورية مصر العربية حول قضية ذات تفاصيل معينة، وقد قام بالاحتيال على ما يقارب ثلاثة الف مواطن في المملكة العربية السعودية.

حقيقة هروب نايف الزهراني إلى مصر

انتشرت خلال الساعات الماضية الأخيرة خبر هروب نايف الزهراني من سجون المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية وتم تناقل الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر حول هروب نايف الزهراني إلى مصر ويتساءل الكثير حول سببه هروبه، أن السبب الرئيسي الهروب نايف الزهراني حول قضية اغتيال على أموال الناس من القبلة 11 شركة الفواكه الكبرى تتخصص في توريد البرتقال وبيعها إلى الأسواق المحلية، وبدأت القضية بنحو خمس سنوات وفتحت الشركة إمكانية مشاركة المال لتصل الأرباح الى نحو 50 في المئه وتم اكتشاف عام 2020 باغلاق الشركة وقيام صاحبها بتغير النشاط وفتح نشاط جديد بها وانكار مستحقات الموظفين داخل الشركة.

من هو نايف الزهراني ويكيبيديا

نايف الزهراني وهو من أصل سعودي وهو من مواليد المملكة العربية السعودية ولد في مدينة أبها، وكان تاريخ ميلاده في 21 1982 وهو شقيق ناصر الزهراني الذي يملك إحدى أكبر شركات الفواكه في مدينة جده، وعقيل أنها اختال بحسب المعلومات التي وردت من قبل الموظفين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية التي اضطروا ضده.

تفاصيل هروب نايف الزهراني إلى مصر

قدموا 3000 مواطن شكاوى رسمية حول احتيال السعودي التي يدعى نايف الزهراني التي قام باستثمار الفاكهة بمدينة جده وجمع أموال من الناس وخسارتها، فقال إلى الناس عليكم التوجه إلى المحكمة لتتنازلوا عن أكثر من نصف حقوقكم لصالح، وقال الاحتيال إن القصة بدأت قبل خمس سنوات عندما فتحت الشركة إمكانية مشاركتها بالمال وتبريد البرتقال ويتم إغلاق الشركة وفتح نشاطا جديدا، وسلب أموال الموظفين في الشركة.

اتصاله هروب المواطن نايف الزهران إلى جمهورية مصر العربية غضب الشارع السعودي حول حقيقة هروبه من سجون المملكة العربية السعودية وانتشرت عده هاشتاقات حول ذلك الموضوع.