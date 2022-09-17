تفاصيل وسبب وفاة العريس ناصر بن عوض دبوه يوم زفافه، انتشر نبأ وفاة العريس ناصر بن عوض في يوم عرسه، وقد انتشر خبر وفاته على منصات التواصل الاجتماعي وكافة القنوات الإخبارية في المملكة العربية السعودية ليبحث الجمهور عن حقيقة وفاةالعريس ناصر بن عوض دبوه في يوم زفافه، ويعتبر ناصر بن عوض هو من الشخصيات في المملكة العربية السعودية ويسكن في مدينة جدة السعودية.

حقيقة وفاة العريس ناصر بن عوض دبوة

العريس ناصر بن عوض دبور يقطن في منطقه سيلان في محافظة شبوه جنوب المملكة حيث تعرض إلى أزمه مفاجئة قبل زفافه، وأخذ استراحة بعد صلاة العشاء في المملكة العربية السعودية بتحديد بالمدينة المنورة وبعد ذلك تعرض للإغماء وتم انتقاله إلى المستشفى حول لكنه فارق الحياة وتم الاعلان بشكل رسمي عن وفاة العريس ناصر بن عوض دبوه يوم زفافه.

من هو العريس ناصر بن عوض

ناصر بن عوض من أبناء المملكة العربية السعودية ويعيش في مدينة جده وعرف بأخلاقه الحسنة والحميدة فقد انتشر خبر وفاة العريس ناصر بن عوض دبوة، أثناء مراسم حفل زفافه في المملكة العربية السعودية وانتشر الحزن لكافة أبناء المملكة على أثري وفاته.

سبب وفاة ناصر بن عوض دبوة.

قام العديد من مستخدمي منصة تويتر في المملكة العربية السعودية بنعي العريس ناصر بن عوض الراحل الذي انتقل إلى -رحمه الله- تعالى أثناء مراسم زفافي وتحول الفرح إلى ميتم، وكان يعيش العريس في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية واشتهر بأخلاقه الحسنة وجاءت بعد التغريدات حول وفاة العريس ناصر بن عوض دبوه:

قال محمد وهو ناشط اجتماعي على منصة تويتر “رحم الله من كان طيب القلب، بشوش الوجه، خفيف الدم لا يحمل في قلبه إلا حب الناس.. رحم الله عوض ناصر مصلح الأحبابي وأسكنه فسيح جناته”. وقال الناشط خالد الزهراني على منصة تطبيق تويتر”“ما أسرع الأجل وما أقرب الرحيل.. تخيل أن تدعو الناس ليوم زفافك فيكون ذلك الموعد هو يوم وفاتك، الشاب ناصر عوض ناصر دبوه من أبناء عسيلان شبوة وزع بطائق الدعوات لحضور حفل زواجه وحدد الزمان الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء لحضور الحفل فتوفي”

لقد تحول مراسم زفاف الشاب الخلوق ناصر إلى ميتم بعد اعلان وفاة العريس ناصر بن عوض دبوه بعد صلاة العشاء أثناء حفل زفافي فقد تم نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة جدة وانتقل إلى -رحمه الله- تعالى أثناء ذهابه إلى المستشفى.