تفاصيل وفاة الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب “شاس” الإسرائيلي، نعى رئيس حزب شاس الإسرائيلي أرييه درعي بوفاة الحاخام اليهودي شالوم كوهين الذي كان بمثابة الزعيم الروحي للحزب الإسرائيلي شاس، كان خبر وفاة الزعيم الإسرائيلي لحزب شاس في يوم الاثنين من شهر أغسطس لعام 2022م في القدس وكان عمر رئيس الحزب ناهز 91 عاما، وقال أرييه درعي انه أصيب بصدمة وحزن كبير اثر وفاة الزعيم الروحي لحزب شاس شالوم كوهين وقال قلبنا أبونا ومعلمنا وزعيمنا رئيس مجلس التوراة والحكيم شيخ الجيل ماران هشام شالوم كوهين قد تركنا وحدنا في العاصفة السماوية.

تفاصيل وفاة الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب “شاس” الإسرائيلي

وسيغادر موكب جنازة الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب شاس من حي غولا في مدينة القدس في الساعة الثانية بعد الظهر ليوم الاثنين من شهر اغسطس لعام 2022، حيث كانت تستعد الشرطة لتجميع كبير يضم الآلاف من المواطنين الإسرائيليين، حيث سيدفن الحاخام شالوم كوهين في مقبرة سنهدريا في مدينة القدس مع زوجته وبالقرب من ضريح الحاخام السابق عوفاديا يوسف، الذي كان يعتبر الزعيم الروحي السابق لحزب شاس الذي توفي عام 2013 ميلادي، والذي كان خليفه في رئاسة مجلس حكماء حزب شاس الإسرائيلي في نيسان من عام 2014 ميلادي.

وفاة الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي

حول ما تناقلته الاخبار والصحف الإسرائيلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الحاخام الإسرائيلي شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب شاس الإسرائيلي، فقد عم الحزن على متابعي حزب شاس الإسرائيلي، وانتشر خبر وفاته في كافة انحاء العالم وعم الحزن في الشارع الإسرائيلي بشكل كبير.

من هو شالوم كوهين

شالوم كوهين رئيس الحزب الروحي لحزب شاس الإسرائيلي، ولد شالوم كوهين في روسيا وانتقل الى فلسطين عند احتلالها في عام 1987م في حرب النكسة والتي كانت إسرائيل قد احتلت كافة المدن الفلسطينية وذهب الكثير من الأشخاص الإسرائيليون للمدن الفلسطينية.

وعن خبر وفاة الزعيم الإسرائيلي شاليم كوهين رئيس حزب شاس الإسرائيلي انه تم تناقل الخبر بشكل كبير في كافة المدن الإسرائيلية، وشارك في جنازته الكثير من الأشخاص في مسيرة حاشدة.