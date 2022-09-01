تفاصيل وفاة الفنان امين العسال، امين العسال هو ابن الفنانة المشهورة المصرية سهير طه حسين، ظهر خبر وفاة امين العسال في يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر أغسطس للعام 2022م، حيث ذكر خبر وفاة امين العسال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية والقنوات التلفزيونية، يحمل امين العسال حب كبير في قلوب الناس لذلك، عند خبر وفاته اصطدم متابعيه ومحبيه صدمة كبيرة ومنه كان امين العسال احد ابرز الفنانين في الوسط الفني في عصرنا هذا.

سبب وفاة أمين العسال

ذكرت العديد من الصحف والمواقع التواصل الاجتماعي سبب وفاة الفنان امين العسال، حيث لحتي هذه اللحظة لم تقم اي من المواقع الإلكترونية التأكيد من سبب وفاة الفنان امين العسال، بعضا من المواقع والصحف التي تناقلت خبر وفاة امين العسال قالت انه توفي اثر وعكة صحية دخل اثرها الى المستشفى، ولكنه توفي وهو يأخذ العلاج، انصدم احبائه وأصدقائه بخبر وفاته المفاجئ.

من هو أمين العسال

أمين العسال هو فنان مصري قدير، وهو ابن الفنانة سهير طه حسين قام بالعديد من الأدوار في الأفلام وكان يقدم برامج تلفزيونية ويستضيف عددًا من المشاهير، اكتسب حب الناس وكان دائمًا كثير الضحك والفكاهة.

تفاصيل وفاة الفنان امين العسال

وقد نشر مراد مكرم مراد الفنان المصري القدير بوست على الفيس بوك يقول فيه بعزاء الفنان امين العسال انه ضحكته لم تفارق ثغره رغم انه ورث العديد من الامراض في الأوردة والأوعية الدموية وكان مصاب بالضغط والسكر وكثيرًا ما يذهب الى المستشفى وكل عام يدخل المستشفى مرتين او ثلاث مرات حسب قول الفنان مراد مكرم، مع ذلك قال مراد مكرم لم يكن يفارق الضحكة.

قام العديد من الفنانين والنجوم في الوسط الفني بنعي امين العسال وحضور جنازته حيث ذكر امين العسال في منشور على الفيس بوك قام بنشره، يدعي فيه اللهم اني اسالك مفاجأة جميلة لا يسع قلبي تصديقها بعد هذا المنشور قد توفي الفنان امين العسال.