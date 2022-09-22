تفاصيل وفاة الفنان هشام سليم بعد معاناة مع السرطان، ضجت وسائل الاعلام ومنصات السوشيال ميديا المختلفة في الساعات القليلة الماضية حول نبأ وفاة الفنان المشهور المصري هشام سليم بعد صراعه الطويل مع مرض السرطانكما ويعتبر الفنان هشام سليم من ابرز واشهر الفنانين بجمهورية مصر العربية والذي قدم الكثير من الاعمال الفنية الناجحة والمميزة طوال مسيرته الفنية بالوسط الفني المصري ومن خلال هذه الاعمال البارزة اصبح هشام سليم من اشهر الممثلين بمصر.

هشام سليم ويكيبيديا

هشام سليم ممثل وفنان من اصول مصرية وهو من مواليد 27 يناير لعام 1958م ويبلغ حالياً من العمر حوالي 64 عاماً ومسيرته الفنية الكبيرة شهدت دور البطولة في سلسلة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والعروض التي حققت نجاحًا واسعاً للغاية ووالده صالح سليم كان لاعباً بكرة القدم والكثير من الاشخاص يرغبون بمعرفة اهم المعلومات والتفاصيل حول الفنان هشام سليم

الاسم: هشام محمد صالح سليم.

هشام محمد صالح سليم. اسم الكنية: هشام سليم.

هشام سليم. موعد الميلاد : من مواليد 27 من شهر يناير 1958 م.

من مواليد 27 من شهر يناير 1958 م. محل الولادة : بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية. العمر: بالغ من العمر 64 عامًا.

بالغ من العمر 64 عامًا. مكان الإقامة: القاهرة.

القاهرة. المواطنة: يحمل الجنسية المصرية.

يحمل الجنسية المصرية. الدين: يعتنق الدين الإسلامي.

يعتنق الدين الإسلامي. الطائفة الدينية: أهل السنة والجماعة.

أهل السنة والجماعة. الوضع العائلي: متأهل.

متأهل. الأولاد : 3 من الأبناء وهما نور، زين الشرف، قسمت.

3 من الأبناء وهما نور، زين الشرف، قسمت. التحصيل الدراسي: تخرج من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

تخرج من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان. اللغة الرسمية : اللغة العربية.

اللغة العربية. اللغات الثانوية : اللهجة المصرية.

اللهجة المصرية. المهنة والعمل: ممثل.

ممثل. سنوات العمل : منذ سنة 1972 م الى توفي صباح اليوم 22سبتمبر لعام 2022م.

تفاصيل وفاة الفنان هشام سليم بعد معاناة مع السرطان

في الساعات القليلة الماضية توفي الفنان المشهور والبارز المصري هشام سليم بعد المعاناة الطويلة مع مرض سرطان الرئة وكان يعاني من مضاعفات شديدة في الآونة الاخيرة مما ادت الى وفاته وعم الحزن والاسى في قلوب محبيه وجمهوره الكبير التي اكتسبه من خلال اعماله الفنية البارزة والمشهورة وسيتم تشييع جثمانه عصر اليوم الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في جمهورية مصر العربية.

وفاة الفنان هشام سليم

توفي صباح اليوم الخميس الموافق 22 من شهر سبتمبر لعام 2022م الساعة 10 صباحاً الفنان والممثل القدير هشام سليم بعد معانته من مرض السرطان عن عمر يناهز 64 عاماً كما وقدم الفنان المصري هشام سليم الكثير من الاعمال الفنية بجمهورية مصر العربية والتي حقق من خلالها على شهرة واسعة بالوطن العربي وشارك الممثل المصري هشام سليم ضيف شرف في فيلم موسى في سنة 2021 والتي حقق شهرة واسعة حول العالم وكان متزوج من ميرفت النحاس وانفصل عنها وفي الوقت الحالي متزوج من نادية الغالب ولدى هشام سليم 3 من الأبناء وهما نور وزين الشرف وقسمت.

في صباح اليوم الخميس توفي الفنان القدير المصري الشهير هشام سليم بعدما كان يعاني من مرض سرطان الرئة لفترة طويلة كما ويعد من اعلام الفن المشهورين بجمهورية مصر العربية وتزوج مرتين وزوجاته هما ميرفت النحاس و نادية الغالب كما ويبلغ من العمر نحو 64 عاماً.