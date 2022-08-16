تفاصيل وفاة بطلة العالم فى تسلق الجبال وصديقتها إثر سقوطهما من قمة جبل مونت بلانك، سقطت حاملة اللقب في تسلق الجبال وصاحبها في جبال الألب الفرنسية أثناء تجاوز جبل مونت بلانك، مما أدى إلى وفاتهما، حيث أكد مرشدو الجبال أن المتسلقة بلغت سن السادسة والعشرين هي ورفيقتها، وكانت قد حصلت على اكبر لقب من الألقاب لمتسلقي الجبال في العالم، وبحادث مفجع اثر سقوطها توفيت البطلة هي وصديقتها على الفور خلال الرحلة التي كانتا تسيران بها أثناء التسلق في جبال الألب في فرنسا.

سقوط بطلة العالم في التسلق

توفيت بطلة العالم في التسلق أديل ميلوز يوم الجمعة أثناء تسلقها مونت بلانك في جبال الألب، حسبما أكدت التقارير في مطلع الأسبوع، ذكرت صحيفة سنو برين أن الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا كانت تتسلق الجبل مع صديقتها عندما تعرض الزوج لسقوط كارثي كان سبب الحادث غير واضح، ذكرت شبكة سكاي نيوز أن متسلقي الجبال الآخرين شاهدوا السقوط وأطلقوا ناقوس الخطر ثم طلبوا إخلاء أنفسهم بعد تعرضهم لصدمة.

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من هي بطلة العالم في التسلق

اديل ميولز هي بطلة العالم في التسلق، اجتاحت المرتبة الأولى في تسلق الجبال بكافة انواعها، تمتلك خبرة ومهارة عالية في تسلق الجبال، ولكن للأسف لم يكتمل الأمر حينما ذهب هي وصديقتها لتسلق جبل من جبال الألب في فرنسا حينما سقطت واقعة اثر حادث مؤسف أدى الى وفاتها على الفور، وفي تقارير صحفية أكدت ان اديل ميولز سقطت اثر انزلاق قدمها فوقعت على الفور.

وفاة بطلة العالم فى تسلق الجبال وصديقتها إثر سقوطهما من قمة جبل مونت بلانك

أفادت الأنباء أن بطلة العالم للتزلج أديل ميلوز ماتت مع صديق بعد سقوط مروّع أثناء تسلقه جبال الألب، عانت أديل البالغة من العمر 26 عامًا من الرعب أثناء تواجدها في جبال مونت بلانك في فرنسا، كانت تتدرب لتصبح مرشدًا للجبال عندما ماتت كانت اديل امرأة شابة متألقة، العالم بأكمله يشعر بحزن لا حدود له.

فازت اديل ميولز بالعديد من الألقاب الأوروبية والوطنية في رياضة تسلق الجبال للتزلج، لكنها استقالت في عام 2019 وتدربت لتصبح مرشدًا للجبال ومع ذلك، لم يحالفها الحظ فتوفيت مع زميلها البالغ من العمر 30 عامًا أثناء محاولته إكمال برنامج التدريب، تم العثور على جثث أديل وشريكها من قبل زملائهم المتسلقين ليلة الجمعة