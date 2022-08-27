تفاصيل وفاة جورج الراسي الفنان اللبناني بحادث سير ، لا تناقلت الصحف اللبنانية خبر وفاه الفنان القدير جورج الراسي حيث تم نقل الخبر عبر مواقع التواصل وعبر العديد من المواقع التابعة لمحرك البحث جوجل، وبتفاصيل خبر وفاة الفنان جورج الراسي سنوافيكم بكافه التفاصيل التي سنتحدث من خلالها عن وفاه جورج الراسي وما هو سبب وفاته الرئيسي وكيف تم تناقل الخبر وهل هذا الخبر اشاعه ام خبر حقيقي تابع المقال التالي لتعرف كل جديد.

تفاصيل وفاة جورج الراسي الفنان اللبناني بحادث سير

كان الفنان جورج الراسي قد ذهب الى حفله مع فنانة سورية، حيث بحادث مروع قرب طريق المصنع بجانب الامن العام اصطدمت سيارته بجانب الطريق، وأثر حادث جورج الراسي فقد توفي وتوفيت الشابة التي كانت معه في سيارته على الفور، ايضا حيث توجهت طواقم الدفاع المدني الى موقع الحادث وافادت سيارات الاسعاف وزاره الصحة ان الفنان جورج الراسي ومرافقته قد توفي على الفور اثر الحادث المروع.

وفاة جورج الراسي بحادث سير

في صباح يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر اغسطس توفي الفنان جورج الراسي اسرى حادث مروع هو وفتاة كانت معه في السيارة فقد اصطدمت السيارة بجانب الطريق وادى الى تحطمها بشكل كامل ما ادى الى وفاة الفنان جورج الراسي ومرافقته على الفور وإثر انتقال وزارة الدفاع المدني وسيارات الاسعاف فلم يلحق احد بهما، فقد توفي على الفور وتم نقل الفنان جورج الراسي الى المستشفى بسرعة.

جورج الراسي ويكبيديا

وعن السيرة الذاتية للفنان جورج الراسي فهو لبناني الاصل من اب لبناني وام لبنانية، وهو مطرب احبه الكثير كان الفنان جورج الراسي من مواليد 1982 ميلادي وحقق العديد من النجاحات في مسيرته الفنية وامتلك مجموعة من الالبومات التي حققت الكثير من النجاح وقد كان متزوجا من النجمة الشهيرة جويل حاتم و انجب منها طفلا.

قدم الفنان جورج الراسي العديد من الاغاني الجميلة والالبومات التي حققت شهره كبيره وواسعه في فتره قصيره ومن الالبومات التي قدمها جورج الراسي البوم سهره الليل والبوم حكاية والبوم صبت الهدف والبوم ولا يمكن والبوم جاي تعتذر والبوم كيف اوصفك، بدا اول البوم سهره الليل عام 1996 وانتهى بالبول كيف اوصفك 2003 وتوقف الفنان عن الغناء بعد تلك الفترة بسبب الزواج.