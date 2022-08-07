تفاصيل وفاة لينا طة…. من هي لينا طه، ولدت الإعلامية المذيعة لينا انور في الرابع والعشرين من عام الف وتسع مائة واثنان وثمانين ميلادي، حيث انها تبلغ من العمر ثلاثين عاما، حيث ان الإعلامية المذيعة تقيم في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، وتعتبر الفنانة لينا من أبرز الاعلاميات، حيث ان الناس تقوم بتشبيهها بالفنانة بلقيس، بسبب انها تحب الفنانة بلقيس حب جما و لها معها صورا وفيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان المذيعة الإعلامية لينا طه قد أتمت دراستها للصحافة والإعلام في جامعة السودان، وبالتالي فانها استطاعت أن تثبت مهاراتها في مجالها في العمل وهناك الكثير من الأعمال التي قامت بها ونجحت وتفوقت فيها .

وفاة المذيعة الإعلامية لينا طه

أعلنت كثيرا من الصحف الاعلامية السودانية ومواقع التواصل الاجتماعي والأخبار عن خبر صادم وهو وفاة المذيعة الإعلامية لينا طه في صباح يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر يونيو لعام الفين واثنان وعشرين ميلادية، إضافة إلى ذلك فانه تم التصريح من قبل الكثير من الصحف الاعلامية أن الفنانة الاعلامية لينا طه قد توفيت بسبب سكتة قلبية مفاجئة ألمت بها وتوفيت على أثرها، حيث ان هناك الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من قام بالتفاعل مع خبر وفاتها، وكما ذكرنا سابقا بسبب الشبه الكبير بين الاعلامية لينا طه و الاعلامية بلقيس فإن الصحف قد أعلنت ان الفنانة الاعلامية بلقيس هي من توفيت .

تفاصيل وفاة لينا طة…. من هي لينا طه ويكيبيديا

عملت المذيعة الاعلامية لينا طه في كثير من الإذاعات قبل أن تعمل في قناة الشروق الفضائية، حيث انها كانت تقوم بتقديم برامج المنوعات، وبالتالي فانها قد أصبحت الفنانة الاعلامية لينا طه، نجمة مشهورة ومعروفة على مستوى العالم العربي حيث انها قبل استقالتها قامت بتقديم برنامج نغم سوداني.

إلى هنا اعزائي القراء نكون قد انتهينا معا من الحديث عن تفاصيل موضوعنا تفاصيل وفاة لينا طة…. من هي لينا طه وتعرفنا على الاعلامية الفنانة لينا طه وسبب وفاتها المفاجئ عن عمر يناهز ثلاثين عاما عبر موقعنا موقع العرب.