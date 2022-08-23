تفاصيل وفاة مجدي يعقوب طبيب القلوب.. من هو مجدي يعقوب، انتشر على وسائل التواصل الاجتماع والسوشيال ميديا خبر وفاة الطبيب مجدي يعقوب، وهاذا الخبر كان صدمة كبيرة لمحبيه ومتابعيه من جميع انحاء الدول العربية، ومن خلال مقالنا التالي سوف نوضح هل خبر وفاة الدكتور مجدي يعقوب حقيقة ام إشاعة، بالاضافة الى هذا سوف نضع لكم تفاصيل وفاة مجدي يعقوب طبيب القلوب.. من هو مجدي يعقوب، تابعونا.

تفاصيل وفاة مجدي يعقوب طبيب القلوب.. من هو مجدي يعقوب

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر وفاة الدكتور مجدي يعقوب، وهذا الخبر صدم جميع محبيه ومتابعيه من جميع انحاء الوطن العربي، لذلك ازداد اهتمام الجميع لمعرفة حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، ولم تؤكد الاخبار والمصادر حقيقة خبر وفاة الدكتور مجدي يعقوب، كل الابار التي تخرج دون مصدر رسمي تعتبر اشاعات الا ان يتم خروج مصدر رسمي لتأكيدها، إلى جانب ذلك تم التأكيد على أن الهدف من تلك الإشاعات هي إثارة الفوضى بين الجمهور لزيادة عدد المتفاعلين في تلك الصفحات.

من هو مجدي يعقوب ويكيبيديا

يعتبر الدكتور مجدي يعقوب من احد الشخصيات التي لها اهتمام كبير على السوشيال ميديا، وبعد انتشار خبر وفاته بحث الكثير عن المعلومات الشخصية عنه، ومن اهم المعلومات الخاصة بالدكتور مجدي يعقوب الاتي:

اسمه الكامل: مجدي حبيب يعقوب

ولد الدكتور مجدي يعقوب في العام 1935 م بمحافظة الشرقية ببلدة بلبيس.

وهو مصري الجنسية يدين بالديانة المسيحية أصوله بريطانية.

كما أنه درس الطب وتخرج من جامعة القاهرة ليتوجه لبريطانيا ويعمل هناك بمستشفى الصدر.

بعد ذلك تخصص في جراحة القلب والرئتين يعمل كمدير قسم بالأبحاث العلمية والتعليم.

أيضا كان له دور بتطوير تقنيات الجراحة بنقل القلب وأجرى عملية عام 1980 م.

لكنه ترك العمليات الجراحية عام 2001 م وبقي في العمل كاستشاري ومنظر لعمليات نقل الأعضاء.

كان قد حصل على الزمالة بكلية الجراحين الملكية في لندن.

ومن ثم حصل على الكثير من الألقاب والجوائز من كبرى الجامعات في العالم.

لا سيما أنه حصل على عضوية الجمعية الملكية والأكاديمية الفرنسية للعلوم.

متزوج من السيدة ماريان يعقوب ولديه منها ثلاث أبناء وهم أندروا وليزا وصوفي.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن تفاصيل وفاة مجدي يعقوب طبيب القلوب.. من هو مجدي يعقوب، ووضعنا لكم السيرة الذاتية له