تفاصيل وفاة 7 نساء وإصابة 8 جراء الصواعق الرعدية في حجة، في هذا اليوم من تاريخ 21 أغسطس لعام 2022م ظهر خبر وفاة سبعة مواطنين واصابه ثمن مواطنين اخرين عاصفة رعدية في مدينة حجة حيث أوضح رئيس لجنة الطوارئ في مدينه حجة الدكتور عبد الرحمن الملحاني ان الصواعق كانت يوم السبت الموافق العشرون من شهر اغسطس لعام 2022 أدت الى وفاة خمس مواطنين واصابة سبعة مواطنين بين جروح طفيفة ومتوسطة.

تفاصيل وفاة 7 نساء وإصابة 8 جراء الصواعق الرعدية في حجة

أشار رئيس اللجنة الأمنية الدكتور عبد الرحمن المنحاني ان مواطنا قد توفي وأصيب اثنان بالصعق الكهربائي في مديرية مبين في حينها توفي مواطن في مديرية كعبنا وأصيب اخر في مديرية الشاهد حيث دعي الدكتور الملحاني كافة المواطنين بالتزام واخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من الصواعق الرعدية التي تضرب المدن اليمينة بشدة، واطفاء كافه الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، وذلك لأنها تشكل خطرا على حياه الافراد، والتزام البيوت وعدم الخروج في الوقت الذي تضرب فيه الصاعقة الرعدية المنطقة.

الصواعق الرعدية في اليمن

وبالمثل في محافظه عمران فقد توفي خمسه من النساء في المحافظة حيث كانوا قد حضروا عرسًا وحفلة، وفي اثناء تواجدهم سقطت عليهم صاعقة رعدية وتوفي منهم خمسة نساء وتزايدت اعداد الضحايا من الصواعق الرعدية في المحافظات اليمنية كافة، في الوقت نفسه الذي تشهد فيه دول أوروبا العديد من الحوادث اثر ارتفاع درجات الحرارة كل يوم، فقد انتقلت الأجواء الرعدية والشتاء الى مناطق صحراوية وانقلب المناخ بين أوروبا والخليج العربي.

الصواعق الرعدية في حجة

أفادت مصادر في سلطنه عمان المحلية في محافظة حجة لوكالة الانباء المحلية ان الصواعق الرعدية قد ضربت مديريه شمر في محافظه حجة غرب اليمن مما أدى الى وقوع خمس حالات وفاة عقبتهم حالتين أخريين اثر صاعقة أخرى، من بينهم ثلاثة اخوة واصابة سبع اشخاص اخرين وأضافت عبر الموقع الالكتروني التابع للوكالة ان شخصين قد توفيا وأصيب الشخص الثالث عشر تعرض المجموعة الى صاعقة في مديرية مبين في اليمن.

في حين انه تم الحديث عن اصابة شاب جراء صاعقه في مديريه الشاهل شمال محافظة عدن، ووقعت العديد من الإصابات والاجرار المادية من حرق سيارات ومنازل وغيرها، وينبغي على كل مواطن أن يأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر حتى تزول العاصفة.