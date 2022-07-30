تفاقم أزمة الطاقة فِيْ ألمانيا.. الظلام يخيم على برلين

تفاقمت أزمة نقص الطاقة فِيْ ألمانيا، مما تسبب فِيْ انقطاع التيار الكهربائي فِيْ المباني العامة والمعالم الرئيسية فِيْ العاصمة، برلين، التي سقطت فِيْ ظلام دامس.

وانقطعت الكهرباء عَنّْ مجلس النواب والعديد من المباني العامة ومعالم العاصمة الألمانية برلين، حيث ساد الظلام الليلة الماضية لأول مرة فِيْ مجلس النواب فِيْ وسط برلين.

هناك مؤسسات أخرى مثل كاتدرائية برلين أو Lustgarten Park، والتي خرجت عَنّْ السلطة منذ الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يحدث هذا فِيْ المباني الأخرى.

أعلنت إدارة مجلس الشيوخ أنها مسؤولة عَنّْ 200 مبنى لم تعد مضاءة فِيْ الليل، بما فِيْ ذلك عمود ساحة النصر وقاعة المدينة الحمراء وقصر شارلوتنبورغ.

وأضافت أنه سيتم خفض الإضاءة تدريجياً خلال الأسابيع الثلاثة إلَّى الأربعة المقبلة، مضيفة أن حوالي 1400 مصباح كهربائي قيد التشغيل.

وبلغت تكاليف الكهرباء نحو 40 ألف يورو سنويا فِيْ مؤسسات يشرف عليها مجلس الشيوخ وهُو الحكومة فِيْ ولاية برلين.

هانوفر توقف الماء الساخن والتدفئة

قطعت مدينة هانوفر الألمانية المياه الساخنة فِيْ المباني العامة وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية والصالات الرياضية مع تزايد قطع روسيا لإمدادات الغاز وتزايد المخاوف من أزمة طاقة شتوية.

وذكر تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن المدينة ستغلق أيضًا النوافِيْر العامة وتوقف إنارة المباني الكبيرة ليلاً، حيث تهدف المدينة إلَّى خفض استهلاكها من الطاقة بنسبة 15٪.

وقال بيليت أوناي رئيس بلدية هانوفر فِيْ تغريدة “هذا رد فعل على النقص الوشيك فِيْ الغاز، وهُو تحد كبير للبلديات – خاصة بالنسبة لمدينة كبيرة مثل هانوفر”.

ستعمل المدينة أيضًا على تقليل أوقات تسخين المباني البلدية بين أكتوبر ومارس – باستثناء مراكز الرعاية النهارية – عَنّْ طريق تحويل جميع الأضواء إلَّى LED، وحظر مكَيْفَات الهُواء المحمولة، وسخانات المروحة أو المشعات، وتركيب أجهزة كشف الحركة بدلاً من الإضاءة الدائمة فِيْ المراحيض. حظائر الدراجات العامة والممرات ومواقف السيارات.

قصر الرئيس الألماني يظلم فِيْ الليل

قبل أيام، صرح ممثل عَنّْ الرئاسة الألمانية أن قصر بلفِيْو، مقر إقامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لن يُضاء ليلاً لتوفِيْر الكهرباء.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن قصر بلفِيْو، فِيْ سياق الوضع الصعب المتعلق بإمدادات الطاقة فِيْ البلاد، سيُضاء ليلًا فقط فِيْ المناسبات الخاصة، على سبيل المثال، أثناء زيارات الدولة، مضيفة فِيْ نفس الوقت، أن الواجهة تم إطفاء المبنى فِيْ شهر مايو، حيث اقتصرت إضاءة المنطقة الخارجية على المستوى اللازم لأسباب أمنية.

كَمْا أكد ممثل الرئاسة الألمانية، فِيْ سياق توفِيْر الطاقة، يجري النظر أيضًا فِيْ خيار تدفئة القصر باستخدام طريقة الطاقة الحرارية الأرضية. تحقيقا لهذه الغاية، يتم التخطيط لحفر تجريبي. فِيْ الوقت الحالي، يتم تزويد مقر إقامة رئيس الدولة بالتدفئة المركزية، ولا يوجد تكييف للهُواء. بالإضافة إلَّى ذلك، يتم توليد جزء من الكهرباء بواسطة الألواح الكهروضوئية الموجودة على سطح القصر.

وكان عمدة برلين، فرانزيسكا جيفاي، قد اقترح فِيْ وقت سابق، لتوفِيْر الكهرباء، إطفاء إنارة المباني العامة، مثل بوابة براندنبورغ الشهِيْرة ومبنى مجلس الشيوخ فِيْ برلين بعد منتصف الليل.

ومع ذلك، وفقا للوكالة، فإن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لا يعَنّْي أن المدينة يجب أن تغرق فِيْ الظلام، ولكن من الضروري إيجاد توازن بين “متطلبات السلامة” والطرق “غير المؤلمة” لتوفِيْر الطاقة.

أوقفت غازبروم التوربينات الجديدة

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة، الاثنين الماضي، أنها أوقفت توربينًا آخر فِيْ خط أنابيب “نورد ستريم 1” المتجه إلَّى ألمانيا لأغراض الصيانة. أدى التخفِيْض الإضافِيْ إلَّى خفض تدفقات الغاز، التي كانت تعمل فِيْ الأصل بنسبة 40٪ فقط من السعة، إلَّى 20٪ فقط، مما تسبب فِيْ مخاوف فِيْ أوروبا.

ووصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تبرير الصيانة بأنه “مهزلة” واتهم زعماء الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام غازبروم المملوكة للدولة كسلاح انتقاما من العقوبات الغربية على الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وأكدت سي إن بي سي أن المدن فِيْ جميع أنحاء ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، اتخذت إجراءات مماثلة، بما فِيْ ذلك ميونيخ ولايبزيغ وكولونيا ونورمبرغ.

وأغلقت نورمبرغ ثلاثة من حمامات السباحة الداخلية العامة الأربعة.