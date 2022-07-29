تفاقم التضخم بالولايات المتحدة وارتفاع كبير فِيْ الأسعار

تفاقم التضخم مرة أخرى فِيْ الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو، بعد أن ظل مستقرا فِيْ مايو، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة.

ويعكس هذا المؤشر الذي يدخل فِيْ حساب معدل التضخم الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفِيْدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 6.8٪ مقارنة بشهر يونيو 2022، وبنسبة 1.0٪ مقارنة بشهر مايو الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد. غذاء.

وإذا استبعدنا أسعار الطاقة والغذاء، التي ارتفعت بشكل حاد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تسارع التضخم الأساسي أيضًا بنسبة 0.6٪ خلال شهر و 4.8٪ على مدار عام.

أظهر مؤشر آخر، وهُو مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل والمستخدم بشكل أساسي لحساب معاشات التقاعد، ارتفاعًا بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي فِيْ الأسعار فِيْ يونيو.

من ناحية أخرى، ارتفع إنفاق الأسر فِيْ يونيو بنسبة 1.1٪ بسبب تأثير نفقات الطاقة والإسكان والرعاية الصحية.

من ناحية أخرى، استمرت المداخيل فِيْ الارتفاع بشكل مطرد بنسبة 0.6 فِيْ المائة مقارنة بشهر مايو، مما يعكس بشكل رئيسي، بحسب وزارة التجارة، “زيادات الأجور”، خاصة فِيْ الشركات الخاصة، و “عوائد المالك” مع الارتفاع الحاد فِيْ علاوات الإيجارات منذ ذلك الحين. بداية أزمة كوفِيْد. -19.

من ناحية أخرى، استمرت نسبة المدخرات من الدخل المتاح فِيْ الانخفاض إلَّى 5.1٪، بعد أن زادت بشكل ملحوظ أثناء تفشي الوباء تحت تأثير تراجع الإنفاق على السفر والمطاعم، ومع توزيع المساعدات الحكومية.، حيث وصل فِيْ أبريل 2022 إلَّى مستوى غير مسبوق بلغ 33، 8٪.

سمحت هذه الوفورات بدعم الاستهلاك، ولكن وسط الاضطرابات فِيْ سلاسل التوريد، غذت هذه النفقات تسارع التضخم، مما تسبب فِيْ فرط النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، بدأ الاقتصاد الأمريكي فِيْ التباطؤ، مما مهد الطريق لوقف ارتفاع الأسعار.

وانكَمْش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مرة أخرى فِيْ الربع الثاني من العام، بمعدل سنوي قدره 0.9 فِيْ المائة، بعد انخفاضه بنسبة 1.6 فِيْ المائة فِيْ الربع الأول.

بدأ الجدل لمعرفة ما إذا كان التعريف “التقليدي” للانكَمْاش المستند إلَّى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، ينطبق حاليًا على الولايات المتحدة، خاصة فِيْ ظل معدل بطالة منخفض للغاية، وفقًا لإدارة الرئيس جو بايدن. والعديد من الاقتصاديين.

معالجة التضخم “أولوية قصوى”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسبوعين، إن قراءة التضخم فِيْ مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو / حزيران كانت “مرتفعة بشكل غير مقبول” لكنه أشار إلَّى أنها “قديمة أيضًا”، حيث انخفضت أسعار الوقود فِيْ الثلاثين يومًا الماضية. أسعار البنزين والنفط الخام الآن أقل من 100 دولار للبرميل، بانخفاض عَنّْ أعلى مستوياتها فِيْ يونيو.

قال بايدن “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية فِيْ التضخم”. “لا تعكس هذه البيانات اليوم التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من الانخفاضات فِيْ أسعار الوقود، والتي أدت إلَّى خفض السعر فِيْ المضخة بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو. توفر هذه المدخرات مجالًا مهمًا كنوع من الهُواء النقي للأسر الأمريكية، انخفضت أسعار بعض السلع مثل القمح بشكل حاد منذ هذا التقرير. كَمْا أكد بايدن أن معالجة التضخم هِيْ “أولويته القصوى”، وفقًا لشبكة سي إن إن العربية.

قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين فِيْ Moody’s Analytics، إن الأسرة الأمريكية النموذجية تحتاج الآن إلَّى إنفاق 493 دولارًا إضافِيًْا شهريًا لشراء نفس السلع والخدمات التي كانوا يشترونها فِيْ هذا الوقت من العام الماضي.

مع استمرار الأسعار فِيْ الارتفاع، فإنها تتفوق أيضًا على مكاسب الأجور.

وقالت كاثي جونز، العضو المنتدب وكبيرة محللي الدخل الثابت فِيْ تشارلز شواب “لقد أدى التضخم إلَّى تآكل معظم المكاسب إلَّى حد كبير”. “القوة الشرائية للناس آخذة فِيْ الانخفاض.”

اسعار الفائدة

وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، والتي تميل إلَّى تمثيل تقلبات مؤقتة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.7٪ من مايو إلَّى يونيو وبنسبة 5.9٪ لفترة 12 شهرًا المنتهِيْة فِيْ يونيو.

يولي الاحتياطي الفِيْدرالي اهتمامًا خاصًا لهذه البيانات الأساسية عَنّْد تقييم الاتجاهات التضخمية المستقبلية، ومن المرجح أن تعطي أحدث الأرقام للبنك المركزي الضوء الأخضر لمواصلة سلسلة من الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد وخفض الأسعار المرتفعة. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بما لا يقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل لوضع السياسة النقدية فِيْ 26-27 يوليو.

فِيْ حين أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان التضخم قد بلغ ذروته (خاصة بالنظر إلَّى التقلب الأوسع فِيْ الاقتصاد العالمي)، يبدو أن التضخم الأساسي قد استقر، ومن المتوقع أن يستمر فِيْ الانخفاض، حسب قول كايلين بيرش، الاقتصادي العالمي فِيْ وحدة المعلومات الاقتصادية. . مقارنة على أساس سنوي.

“ما يثير قلق الجميع هُو بيانات التضخم لليوم أو ما حدث بالأمس. أعتقد أنهم سيقررون التركيز على إبقاء توقعات التضخم ثابتة وطمأنة السوق. وهذا يعَنّْي ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه يجلب المزيد من مخاطر الركود فِيْ المستقبل.”