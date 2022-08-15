تفتيح المناطق الحساسة في 3 أيام بيكربونات الصوديوم، تدخل بيكربونات الصوديوم في مجموعة كبيرة من الخلطات العلاجية التي تعمل على تبيض الأماكن الحساسة المنتشرة في الجسم، حيث يعتبر سواد الاماكن الحساسة من ابرز المصاعب التي تكن مزعجة وتشكو منها النساء دائما، ويضطر مجموعة كبيرة منهن فى وضع الكثير من أنواع الكريمات والعلاجات المتنوعة التى تحتوى على نسب عالية من المواد الكيميائية.

بيكربونات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم مادة طبيعية توجد في جميع المنازل، وتستخدم في العديد من الوصفات التي يستخدمها الجسم للتخلص من مشاكله.

تحتوي هذه المادة على مجموعة كبيرة من الفيتامينات المهمة لتفتيح البقع الداكنة، وتعرف أيضًا بمركب كيميائي له العديد من الفوائد الطبيعية الرائعة.

لبيكربونات الصوديوم العديد من الأسماء المختلفة التي تُعرف بها في جميع البلدان، حيث يمكن أن تُعرف باسم صودا الخبز وأيضًا باسم صودا الخبز.

كيفية تفتيح المناطق الحساسة في 3 أيام صودا الخبز

يساعد بيكربونات الصوديوم في تبييض المنطقة الحساسة بشكل فعال، حيث أنه مدرج في العديد من الوصفات لإزالة البقع الداكنة من الجسم. وإليك أهم الوصفات التي يمكن الإضافة إليها

تستخدم بيكربونات الصوديوم مع زيوت الترطيب مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند الطبيعي. عند مزجها معًا بطريقة جيدة، يمكنك الحصول على قناع يساعد على ترطيب المنطقة الحساسة بقوة وتفتيح المنطقة بطريقة ملحوظة.

يمكنك أيضًا استخدام ماء الورد الطبيعي وإضافته إلى بيكربونات الصوديوم واستخدام هذا الخليط كمقشر للمنطقة الحساسة لمدة لا تقل عن 10 دقائق، للتخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة فاتحة.

استخدمي كمية من السكر وأضيفيه إلى ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز، حيث يستخدم هذا الخليط كمقشر قوي يزيل البقع الداكنة من المنطقة الحساسة.

ومع ذلك، نلاحظ أنه من الضروري اختباره على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية لمكوناته.

يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم لتفتيح المناطق الحساسة في 3 أيام عن طريق إذابتها في الماء الساخن بطريقة جيدة مع بعض قطرات الليمون، واستخدامها كقناع كامل على البشرة.

اتركي هذا القناع لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم قومي بإزالته باستخدام الماء الفاتر وامسحي المنطقة الحساسة بماء الورد للحصول على أفضل النتائج.

بعض النساء يستخدمن بودرة الأطفال مع صودا الخبز بكميات متساوية ويضعن ربع كوب من الماء النقي عليهن للحصول على خليط ناعم جدًا، ودهن المنطقة الحساسة جيدًا واتركي الوصفة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

وصفات لتبييض المنطقة الحساسة باستخدام صودا الخبز

عند البحث عن تفتيح المناطق الحساسة في 3 أيام بصودا الخبز وجدنا أن هناك العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها مع صودا الخبز لتفتيح المنطقة الحساسة والتخلص من الجلد الميت فيها الذي يسبب ظهور البقع الداكنة منها

قناع الليمون وصودا الخبز

نحضر ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز ونخلطها جيداً بالماء الفاتر حتى نحصل على خليط ناعم بدون تكتلات، ثم نضيف عصير ليمونة كبيرة من الخليط.

نضع القناع على المنطقة الحساسة بالكامل، مع التركيز على المناطق التي توجد بها بقع داكنة، لمدة لا تقل عن نصف ساعة. كما يفضل وضع شاش طبي على القناع حتى يشربه الجلد.

بعد مرور الوقت، نتخلص من بقايا القناع باستخدام الماء الفاتر، ونغسله جيدًا، ثم نستخدم ماء الورد من خلال وسادة قطنية يتم تمريرها على الجلد بالكامل. كرر العملية لمدة يومين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.

غسول الجسم بخبز الصودا

من خلال رحلتنا مع تفتيح المناطق الحساسة في 3 أيام بيكربونات الصوديوم تفتيح المناطق الحساسة في 3 أيام صودا الخبز باستخدام هذه المادة كغسول للجسم وجميع المناطق الداكنة حيث يتم خلط نصف كوب من الماء النقي مع 1/4 كوب من البيكربونات مشروب غازي.

أحضر قطعة من القماش الناعم واغمر الخليط بها على كامل الجسم وخاصة المناطق الحساسة الداكنة، كما يمكن استخدامه بين الفخذين للتخلص من السمرة الموجودة.

بعد الانتهاء من الجسم بالكامل باستخدام صودا الخبز وخاصة المنطقة الحساسة، يتم استخدام زيت الأطفال من جونسون للحصول على الترطيب المطلوب ورائحة جميلة. يمكن أيضًا استبداله بزيت جوز الهند الطبيعي.

تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر. عند الاستمرار في ذلك، يمكنك ملاحظة نتائج رائعة وتفتيح المناطق الداكنة بشكل ملحوظ.

وصفات لتفتيح المناطق الحساسة بصودا الخبز

نقدم لكم وصفة رائعة تساعد على تبييض المنطقة الحساسة في وقت قصير. عند استخدامه، يمكنك ملاحظة أفضل النتائج التي ترغب النساء في الحصول عليها

مكونات

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز.

عصير ليمون.

2 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

كيفية استخدام الوصفة

اخلطي جميع المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى تحصلي على عجينة طرية يمكن دهنها بسهولة على الجسم. تستخدم الوصفة على المنطقة الحساسة وأي منطقة من الجسم داكنة اللون وتترك لتجف لمدة 10 دقائق. تتم إزالة الوصفة بمسحها بزيت الزيتون باستخدام قطن أبيض، وذلك للحصول على الترطيب المطلوب والتخلص من أي بقايا من القناع. تساعد هذه الوصفة على تفتيح الجسم بشكل ملحوظ وإعطاء أفضل النتائج السريعة للمنطقة الحساسة، من خلال الاستمرار بها مرتين في الأسبوع لمدة شهر على الأقل.

فوائد صودا الخبز للتخلص من المناطق الداكنة

بعد أن علمنا عن تفتيح المناطق الحساسة في 3 أيام بصودا الخبز، سنناقش الفوائد العديدة لبيكربونات الصودا وفوائدها على المناطق الحساسة

تستخدم صودا الخبز في العديد من الوصفات التجميلية للسيدات خاصة للمناطق الحساسة أو أي منطقة تعاني من السمرة، وذلك لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات التي تساعد على تفتيح البشرة.

تستخدم هذه المادة في أكثر من وصفة طبيعية للتخلص من الجلد الميت في الجلد.

أثبتت الدراسات العلمية قدرة بيكربونات الصوديوم على التخلص من السمرة بسرعة دون حدوث أي ضرر منها، لذلك يمكن استخدامها أيضًا بين الفخذين وتحت الإبط.

تستخدم بعض النساء خبز الصودا للتخلص من رائحة العرق في المنطقة الحساسة بدلاً من استخدام اللوشن، حيث ذكرنا أن هذه المادة مقشر طبيعي يساعد على تنظيف المكان والتخلص من الجلد الميت.

من الضروري عند استخدام خبز الصودا أن يتم اختباره على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية من المواد الموجودة فيه، وبعد التأكد من أنه يمكن استخدامه بأمان تام لنظافة الجسم اليومية.

أسباب سواد المنطقة الحساسة

سواد المنطقة الحساسة من المشاكل المزعجة التي تواجهها كل امرأة، لذلك يرغب الكثير من الناس في معرفة أسباب اسمرار الجسم لتجنب هذه المشكلة، ومنها

التعرض المستمر للشمس

إن التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي ومستمر دون استخدام أي واقي من الشمس يحمي البشرة، يتسبب في اكتساب الجلد بسرعة للون الداكن.

تناول بعض الدواء

بعض أنواع الأدوية التي تتناولها بعض النساء للعلاج تتسبب في سواد المنطقة الحساسة، مثل تناول أدوية منع الحمل، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء لمعرفة تأثيره على الجسم.

زيادة الوزن

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم من المجموعات المعرضة لتسمير الجلد، بسبب احتكاك المنطقة الحساسة وأيضًا بين الفخذين أثناء الحركة، وهذا التلامس يؤدي إلى تهيج الجلد وتغيرات في لون الجلد.

عدم التوازن الهرموني

يؤدي اختلال التوازن الهرموني لدى بعض النساء أثناء الحمل أو الحيض إلى تغير لون الجلد وتحوله إلى اللون الداكن.

الكثير من الاحتكاك والتعرق

يؤدي ارتداء الملابس الضيقة إلى ظهور لون غامق على الجسم نتيجة الاحتكاك في بعض المناطق والتعرق المفرط.

أسباب ظهور البقع الداكنة على الجسم

هناك بعض الأسباب المهمة الأخرى التي تسبب اسمرار الجلد وظهور البقع الداكنة وهي مشكلة تزعج حياة الكثير من النساء

يعد مرض السكري من الأسباب الشائعة لتغير لون الجلد، خاصة في المنطقة الحساسة، بين الفخذين والرقبة أيضًا، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن ارتفاع السكر في الدم يجعل البشرة أغمق.

nigricans nigricans هو أيضًا أحد الأسباب المهمة التي تسبب ظهور البقع الداكنة في المناطق الحساسة وكذلك على الجلد.

العادات السيئة واستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبة عالية من العطور والمواد الكيميائية، حيث تسبب هذه المنتجات الحكة والتهاب الجلد، ومن هنا تظهر علامات داكنة على الجسم.

من الأسباب الرئيسية التي تقوم بها بعض النساء إزالة الشعر باستخدام الشفرات، حيث يتسبب ذلك في ظهور بقع داكنة على الجلد نتيجة التهابات وتهيج الجسم، مما يساعد على اكتساب اللون البني.

هذه الخلطة هي عبارة من مواد مختلطة من مادة بلوري أبيض من الحمض الأحادي الصوديوم لحمض الكربون، علما أن مطحون بيكربونات الصوديوم هو أحد المواد ذات التركيبة القلوية التي تكون تحارب الأحماض، أي أن طبيعة بيكربونات الصوديوم تقوى بوجود الكثير من الأحماض كالليمون مثلًا.