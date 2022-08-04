تفتيح المناطق الداكنة بوصفات طبيعية مع تبييض المناطق الحساسة

تفتيح المناطق الداكنة بوصفات طبيعية يتكون من مواد غير صناعية تساعد فِيْ تحويل لون البشرة من الغامق إلى الفاتح وجعلها تبدو جميلة. الحَلْ فِيْ وصفات سهلة وبسيطة يمكن لأي امرأة أو فتاة صنعها وستلاحظين الفرق قبل وبعد استخدام هذه الوصفات الغنية بالعناصر الغذائية للبشرة.

تفتيح المناطق الداكنة بوصفات طبيعية



يمكن استخدام الزبادي على أي مناطق داكنة من الجسم، لأنه عنصر مهم فِيْها تفتيح المناطق الداكنة يعالج هذه المناطق الداكنة ويعتبر أيضًا مسكنًا قويًا للآلام فِيْ حالة حساسية الجلد والحكة الشديدة. الزبادي للمناطق الحساسة فورًا واتركيه يعمل لمدة 1520 دقيقة، وبعد الوقت المحدد، نظف هذه المناطق بالماء الدافئ للحصول على أفضل نتيجة.

جل الصبار للمناطق الحساسة

فِيْ الواقع، ازداد استخدام جل الصبار فِيْ الآونة الأخيرة بسبب استخداماته المتعددة وتوافر كَمْية كبيرة من المعادن، وكذلك الفِيْتامينات التي تنتج نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يساعد تفتيح المناطق الداكنة دهن كَمْية من جل الصبار لمدة 25-30 دقيقة، ثم اشطف هذه المناطق بالماء الدافئ للحصول على نتيجة مرضية. توضيح المناطق الحساسة يجب عمل الوصفة أكثر من مرة خلال الأسبوع.

وصفة الجسم بالبرتقال والكركَمْ



الكركَمْ من اجود وافضل الاعشاب التي يمكن استخدامها تفتيح البشرة البنية بسرعةتم استخدامه فِيْ الهند فِيْ علاج العديد من مشاكل البشرة، أما عصير الليمون فهُو حَلْ آمن لتفتيح المناطق الداكنة. لذلك يفضل خلط عصير البرتقال ومسحوق الكركَمْ فِيْ أجزاء متساوية وتقليبهما جيداً، ثم دهن المناطق الداكنة بهذا الخليط لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يتم غسل هذه المناطق بالماء الدافئ.

وصفة البطاطس لتفتيح المناطق الحساسة

البطاطس هِيْ خضروات تحتوي على النشا والتي بدورها تعمل عليها تخلص من المناطق الداكنة من الجسم.يمكن استخدام البطاطس عن طريق إحضار حبة بطاطس وتقطيعها إلى شرائح، ثم أخذ شريحة من البطاطس وفرك المناطق الداكنة بحركة دائرية، وبعد فرك هذه المناطق تبقى هكذا لبضع دقائق، ثم نظف تلك المناطق بالماء الدافئ، ولكي تظل هذه المناطق نظيفة، يجب عليك الاستمرار فِيْ استخدامها أسرع طريقة لتفتيح المناطق الحساسةتحتوي البطاطس على مبيضات طبيعية تساهم بشكل كبير فِيْ تكوّن تفتيح المناطق الداكنة.