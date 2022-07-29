تفسير حلم البول في المنام ،رؤية البول هو في الحلم هو بذل المال فيما حرمه الله أو وطء ما لا يوافقه، وإدرار البول في المنام إشارة الى إدرار الرزق، وإمساك البول وتعسره ربما دل على تعجله في الأشياء وعدم الصواب، وإن الحاقن لا يثبت له قرار حتى يدفع عنه ما وقفه من ذلك، والبول في المنام مال حرام، ومن إشارات رؤية البول المختلفة في المنام حسب كتاب النابلسي تفاسير كثيرة منها ما سوف نذكره.

تفسير حلم البول في المنام للمرأة العازبة

رؤية امرأة عازبة للبول يدل على أنها تخلصت من الهم والضيق.

أما رؤية شخص يتبول على شخص آخر فهذا يدل على تبادل المصالح بينهم ونقل الخبرات بينهم وبين من يحلم به.

يشير هذا الحلم أيضًا إلى أن المنفعة والحظ السعيد سيأتيان من هذا الشخص.

أما إذا رأت العازبة أنها تتبول في الشارع، فهذا يدل على تسرع القرار وعدم استقرار المرأة العازبة.

إذا رأت العازبة غريباً يتبول عليها فهذا يدل على الزواج بينهما.

كما أن تفسير حلم المرأة العازبة بالتبول في الحمام يشير إلى أنها ستتخلص من الهموم والحزن.

يشير هذا الحلم أيضًا إلى وصول النساء العازبات إلى منصب مرموق.

إذا رأت فتاة عزباء أنها تتبول في الأماكن العامة، فهذا يدل على أن الحالم سيتسبب في مشاكل وخلافات وقرارات غير محسوبة في حياته.

تفسير حلم البول والتخلص من البول يدل على الأخلاق الحميدة للعازبين.

تفسير حلم البول في المنام لامرأة متزوجة

إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتبول في المنام فهذا يدل على أنها ستتخلص من المشاكل بينها وبين زوجها وتتصالح بينهما.

إذا رأت زوجها يتبول عليها فهذا يدل على أنها ستحمل قريباً بإذن الله.

وأما إذا كان بول زوجها عليها في الفراش فهذا يدل على أن بعضهم يتشارك الأسرار ويحفظها ويأخذ النصح.

تفسير حلم امرأة متزوجة تتبول على نفسها يدل على أنها ستتخلص من الأشياء التي يصعب عليها حلها وتسبب لها مشاكلها.

أما إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتبول على أشخاص لا تعرفهم، فهذا يدل على أن الحالم قد وصل إلى مكانة مرموقة في العمل وفي العالم، وأن من حولها يستفيدون من المكانة التي رُقيت إليها.

وأما رؤية الزوج يتبول في المنام خارج الحمام فهذا يدل على مشاكل قد يسببها الزواج بسبب التسرع وعدم التفكير قبل اتخاذ القرار.

تفسير رؤية الزوج يتبول في الشارع يدل على مشاكل الزوج العديدة بسبب عواطفه غير المحسوبة.

إذا رأت زوجها يتبول عليها مرتين فهذا يدل على أنها حامل بتوأم.

تفسير حلم البول في المنام للمرأة الحامل

رؤية الحامل تتبول دليل على تسهيل أمور الحمل بإذن الله.

إذا كان بول الزوج على الحامل يدل على أنها حامل.

إذا رأيت بول الجنين في رحم الأم، فهذا يشير إلى وجود مشاكل أثناء الحمل.

يشير تفسير حلم تتبول المرأة الحامل في الفراش إلى حالة سريعة ومجهولة المصير قبل الولادة.

تشير رؤية إحدى المشاهير الحامل وهي تتبول عليها إلى حدوث تغيير في حياتها وستحصل على الكثير من المال.

تفسير حلم البول في المنام لامرأة مطلقة

رؤية البول المطلق يدل على خلوها من أزمة نفسية.

إذا كان البول من الزوج عليه يدل على محاولة العودة مرة أخرى.

إذا رأت شخصًا غريبًا يتبول عليها فهذا يدل على تبادل المصالح والحصول على المال من خلال هذا الشخص، فقد يشير هذا الحلم إلى أنها ستتزوج هذا الشخص.

رؤية مطلقة تنظف البول في مكان من تحبه يدل على أنها ستساعد هذا الشخص في التخلص من المشاكل والهموم.

تفسير حلم البول في المنام للرجل

رؤية الرجل يتبول في الشارع يدل على عصبية وعدم استقرار نفسي.

أما إذا رأى أنها تتبول على فتاة في المنام، فهذا يدل على زواجها من نفس الفتاة.

رؤية التبول في الحمام يدل على أن العازب سيتخلص من همومه ومشاكله.

وأما إذا رأى نفسه في المنام يتبول، فهذا يدل على أنه فقد جزءاً من المال.

يشير تفسير حلم البول في مكان العمل إلى حدوث مشاكل في العمل.

تفسير حلم البول في المنام لابن سيرين

يعتقد ابن سيرين أن تفسير الحلم بالبول في المنام يختلف من شخص لآخر، والتفسيرات المتعلقة بالحلم بالبول في المنام تختلف عن التفسيرات الجديرة بالثناء وغير السارة.

يعتقد أن رؤية البول في الحلم يشير إلى التخلص من الضيق والمشاكل المالية.

يشير تفسير الحلم بالبول في الحمام إلى شدة سيطرة الرائي على العصابة وليس خلق المشاكل.

قد يشير أيضًا إلى حالة الرائي الجيدة.

تفسير حلم البول على نفسه في المنام يدل على تلفيق المشاكل والعصبية.

وأما رؤية البول من الغريب إلى الرائي، فهذا يدل على وقوع مشاركته بينهم وحصولها على رزق وافر وفير.

رؤية الرجل يتبول على زوجته يدل على وجود ثقة بينهما وأنه يشاركها أخباره وحياته باستمرار.

إذا رأت الزوجة زوجها يتبول على زوجة أخرى فهذا يدل على كفر الزوج.

إذا رأت الزوجة طفلها يتبول في الشارع فهذا يدل على أن ابنها سيقع في مشاكل وخلافات كثيرة.

تفسير حلم البول في المنام لابن شاهين

يرى ابن شاهين أن تفسير الحلم بالبول في المنام من الأحلام التي تحمل العديد من المعاني والتفسيرات المختلفة التي تشغل عقل الرائي، وسنشرح في التفسيرات العديدة التالية المتعلقة بتفسير الحلم. عن البول في الحلم

يرى أن رؤية الحلم تشير إلى الشفاء من الأمراض.

يشير تفسير حلم البول في المنام في أرض زراعية إلى مكسب كبير من هذه الأرض.

رؤية البول من الزوج على الزوجة يدل على حدوث الحمل.

تفسير حلم التبول على النفس في المنام يدل على خسارة المال.

فإن رأى ان قد قام بتبول التراب أو الطين فإنه رجل لا يعرف الوضوء، فإن بال ناراً ولد له ولد ذو سلطة في الدولة، فإن بال غائطاً ارتكب حراما شديدا مع أهله، فإن خرج بدل البول قيء دل ذلك على ولد زنا، وإن خرج طائر ولد له ولد يوافق جوهر ذلك الطائر في الصلاح والفساد نسال الله لكم التوفيق.