تفضليه لوجبة الغدا ولا العشا طاجن الفول المدمس بالبيض فِيْ المنزل

يعتبر Yucky Egg Casserole أحد أكثر أنواع الوجبات السريعة اللذيذة والشعبية. إنه مقبول من قبل العديد من الأشخاص، البالغين والأطفال على حد سواء، والفاصوليا بشكل عام هِيْ المفضلة لدى الكثيرين. تختلف طرق صنع الفاصوليا بأكثر من طريقة، منها الفول والزيت والليمون والسجق والفاصوليا والطماطم والبيض. إنه متاح للجميع لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، واليوم من خلال هذه المقالة سوف نقدم لكَمْ كيفِيْة عمل طاجن فول كبير بالبيض.

كيفِيْة عمل طاجن الفول مع البيض

بالمكونات التالية يمكنك عمل طاجن فول كبير بالبيض فِيْ بضع دقائق، وهذه المكونات هِيْ كالتالي

كوب من الفاصوليا الناضجة.

كَمْية صغيرة من البسطرمة حسب الرغبة.

ثلاث بيضات.

فلفل أخضر حار بالكَمْية المناسبة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

تقطع الطماطم إلى قطع صغيرة للفاكهة.

2 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

2 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة بقدونس مفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

مكعب مرق دجاج.

نصف كوب ماء.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل طاجن فول بالبيض فِيْ وقت بسيط ولا يكلفك الكثير ؛ حسنًا، إنه من أغنى الأطعمة السريعة التي يقبلها الكثيرون، وخطواته كالتالي